Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 224
*DEEP PURPLE в чартах 162
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 60
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 45
*Гитарист ANTHRAX: «Я так рад, что сейчас не на Украине» 36
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



28 авг 2020 : 		 Бывший басист MEGADETH заявил, что босс Spotify должен сидеть в тюрьме

24 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

16 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

14 авг 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Да я бы сам такого выпер из METALLICA!»

3 авг 2020 : 		 Почему MEGADETH решили не записывать новый альбом удалённо

2 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

1 авг 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Dave пишет одни из лучших риффов в мире!»

29 июл 2020 : 		 DAVE MUSTAINE сказал, что новый альбом MEGADETH «получается отличным»

27 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

22 июл 2020 : 		 Пазлы MEGADETH выйдут осенью

21 июл 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о новом альбоме MEGADETH: «Это будет феноменальная пластинка!»

19 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

14 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

2 июл 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES стартует в июле

23 июн 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы движемся вперёд»

17 июн 2020 : 		 MEGADETH записывают 18 песен

14 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

10 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

8 июн 2020 : 		 MEGADETH записали бас и ударные

3 июн 2020 : 		 MEGADETH довольны новым материалом

1 июн 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Увидев Dave'a, я сразу понял: у нас что-то будет!»

28 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы отказались от записи альбома по отдельности»

27 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Драйв-ин-концерты? Я — за!»

25 май 2020 : 		 Ник Менца исполняет композицию MEGADETH

23 май 2020 : 		 Ник Менца исполняет композицию MEGADETH

22 май 2020 : 		 Нереализованный трек от бывшего барабанщика MEGADETH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший басист MEGADETH заявил, что босс Spotify должен сидеть в тюрьме



*
zoom
*
* *
Бывший басист MEGADETH, BLACK LABEL SOCIETY и WHITE LION James LoMenzo присоединился к музыкантам, выступившим с критикой недавнего предложения генерального директора Spotify Daniel'а Ek'а быть более плодовитыми в эпоху стриминга, чтобы зарабатывать как раньше.

В течение многих лет Spotify критиковали за то, что платформа предлагала мизерные выплаты музыкантам и авторам песен, при том, что артисты крупных лейблов получают несправедливое преимущество при размещении песен в редакционных плейлистах и при использовании других способов продвижения.

Ряд известных артистов, включая вокалиста TWISTED SISTER Dee Snider'а, бывшего фронтмена SKID ROW Sebastian'а Bach'а, экс-барабанщика DREAM THEATER Mike'а Portnoy и других, высказали Ek'у своё «фе» за предложение производить больше контента, упрекнув его в отсутствии понимания, как происходит творческий процесс.

Не остался в стороне и LoMenzo:

«Да пошёл он! Далеко и надолго... Пусть только окажется в одном помещении с кем-нибудь из нас, ему мало не покажется. Он просто троглодит и должен сидеть в тюрьме. Да, он должен быть в тюрьме вместе с [печально известным финансистом и мошенником, использовавшим систему финансовой пирамиды] Бернардом Мэдоффом. Он грабит нас всех, используя вслепую. И знаете что? Выхода нет.

Я знаю, что формат MP3 всем удобен, я тоже его я люблю, но дело в том, что раньше у нас было время, чтобы сочинить шедевр на все времена, — месяц и даже не один, если не год или два, а то и пять лет. А сейчас музыка просто превращается… в однодневку.

Мы с вами выросли в то время, когда мы покупали альбом и жили им месяц. А потом оставляли его на всю оставшуюся жизнь. А современная бизнес-модель обманывает людей и заставляет их отказаться от музыки как искусства — вот к чему мы приходим.

Всё, что можно сделать, — это выступить против такой модели. Если она устраивает массового слушателя, не стоит усугублять всё из-за жадности, это недостойно».

Ex-MEGADETH Bassist JAMES LOMENZO Says SPOTIFY CEO DANIEL EK





Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

father


28 авг 2020, 09:35		С этим уже ничего не сделаешь, к сожалению

hamster


28 авг 2020, 11:15		"Мы с вами выросли в то время, когда мы покупали альбом и жили им месяц. А потом оставляли его на всю оставшуюся жизнь. А современная бизнес-модель обманывает людей и заставляет их отказаться от музыки как искусства — вот к чему мы приходим."

Ерунда полная. И сейчас выходит немало альбомов, которые хочется регулярно переслушивать и возвращаться к ним снова и снова. А вот во времена, когда музыка была недоступна, достаточное количество скама становилось "классикой" только потому, что слушать больше было нечего, и так или иначе приходилось выискаивать плюсы в том, что удалось достать.
Примеры приводить осознанно не буду, наверняка каждый сам сможет подобрать себе подходящий пример и того, и другого по душе и по вкусу.

hansi_hrb


28 авг 2020, 11:34		Полностью поддерживаю хамстер. Нудотик этот бывший басист мегадетх. Если записать шедевр, люди и сейчас его будут слушать и возврашаться к нему сколько захотят.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1124

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом