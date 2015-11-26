сегодня



Бывший басист MEGADETH заявил, что босс Spotify должен сидеть в тюрьме



Бывший басист MEGADETH, BLACK LABEL SOCIETY и WHITE LION James LoMenzo присоединился к музыкантам, выступившим с критикой недавнего предложения генерального директора Spotify Daniel'а Ek'а быть более плодовитыми в эпоху стриминга, чтобы зарабатывать как раньше.



В течение многих лет Spotify критиковали за то, что платформа предлагала мизерные выплаты музыкантам и авторам песен, при том, что артисты крупных лейблов получают несправедливое преимущество при размещении песен в редакционных плейлистах и при использовании других способов продвижения.



Ряд известных артистов, включая вокалиста TWISTED SISTER Dee Snider'а, бывшего фронтмена SKID ROW Sebastian'а Bach'а, экс-барабанщика DREAM THEATER Mike'а Portnoy и других, высказали Ek'у своё «фе» за предложение производить больше контента, упрекнув его в отсутствии понимания, как происходит творческий процесс.



Не остался в стороне и LoMenzo:



«Да пошёл он! Далеко и надолго... Пусть только окажется в одном помещении с кем-нибудь из нас, ему мало не покажется. Он просто троглодит и должен сидеть в тюрьме. Да, он должен быть в тюрьме вместе с [печально известным финансистом и мошенником, использовавшим систему финансовой пирамиды] Бернардом Мэдоффом. Он грабит нас всех, используя вслепую. И знаете что? Выхода нет.



Я знаю, что формат MP3 всем удобен, я тоже его я люблю, но дело в том, что раньше у нас было время, чтобы сочинить шедевр на все времена, — месяц и даже не один, если не год или два, а то и пять лет. А сейчас музыка просто превращается… в однодневку.



Мы с вами выросли в то время, когда мы покупали альбом и жили им месяц. А потом оставляли его на всю оставшуюся жизнь. А современная бизнес-модель обманывает людей и заставляет их отказаться от музыки как искусства — вот к чему мы приходим.



Всё, что можно сделать, — это выступить против такой модели. Если она устраивает массового слушателя, не стоит усугублять всё из-за жадности, это недостойно».













+4 -0



( 3 ) просмотров: 1124

