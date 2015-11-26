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Басист MEGADETH : «Раньше 2020 года альбома не ждите»



У басиста MEGADETH DAVID'a ELLEFSON'a в ходе недавнего разговора поинтересовались, когда стоит ждать новую пластинку группы, на что он ответил следующее:



«Мы по сути не работали в 2017 году, когда колесили по Южной Америке. И тогда мырешили, что плотно займёмся делами в 2018-м. Пожалуй, самым сложным для нас было то, что мы все живём в разных городах: Kiko и Dirk — в Лос-Анджелесе, я — в Скотсдейле, а Dave — в Нэшвилле. Нэшвилл — это такой наш креативный хаб, где мы репетируем, и всё такое. В прошлом году мы всего восемь недель были на гастролях — в Европе и Мексике. Забавно то, что у нас есть папка Dropbox, к которой у каждого есть доступ, но всё организовано на отлично, и мы смотрим, кто и что туда выкладывает.



Мы также планировали тур с Ozzy на этот год, но всё переехало на следующий, что, быть может, открыло нам отличное окно для работы над пластинкой. Всё случается по какой-то причине, так что с учётом расписания группы случившееся — во благо, мы не должны упускать такую возможность. В августе у нас есть планы насчёт собственных концертов, кое-что намечено и после — Rock In Rio в начале октября, а потом наш круиз. И как бы нам ни хотелось всё выпустить в этом году, если вспомнить о том, как всё было с "Dystopia", над которой мы работали с начала 2015, в конце года мы давали концерты, выпустили "Fatal Illusion", и в итоге выпуск диска переехал на начало 2016 года. Так что с учётом всего этого — быть может, начало 2020-го, по моим прикидкам, самое реальное время для того, когда запись будет готова к выпуску».















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