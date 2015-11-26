сегодня



Басист MEGADETH заявил, что его всё ещё чмырят непрофессиональные басисты за игру медиатором



В новом интервью Metal Asylum David Ellefson из MEGADETH ответил на вопрос о том, чмырили ли его другие басисты за то, что он играл медиатором вместо пальцев:



«Дилетанты и, на мой взгляд, непрофессиональные басисты постоянно меня за это опускают. И я говорю это потому, что если бы ты был профессиональным игроком, ты бы понял, что, хотя тебе, возможно, не всегда нужно использовать медиатор, это необходимо для звучания, особенно в студии.



Стинг, Фил Лайнотт, Пол Маккартни, Джин Симмонс... Большинство этих бас-гитаристов, как и я, также играют и на гитаре, и они, вероятно, пишут большинство своих вещей на гитаре, а затем делают переложение на бас-гитару, так что они могут легко перемещаться туда-сюда между басом и гитарой. И я делаю так же.



В этот момент я перестаю думать: "О, я должен быть таким бас-гитаристом". К чёрту это. Ты просто музыкант, исполняющий партии, чтобы сочинить мелодию, — ты композитор. Так что ты просто ухватываешь что-то и пишешь этот кусок. Что касается меня, я не такой сноб, когда дело касается бас-гитары. И, честно говоря, мне не нравится весь этот снобизм. Я больше композитор, игрок и исполнитель.



Я бывал в студии много раз, и даже в последнее время я играл пальцами, а звукоинженер посмотрел и сказал: "Что ты изменил?". А я говорю: "Я играю пальцами". Он говорит: "Не делай этого. Возьми плектр. Так звучит лучше. Вот так. Это заметно"».













+8 -0



( 20 ) просмотров: 3172

