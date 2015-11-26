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Megadeth

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Басист MEGADETH заявил, что его всё ещё чмырят непрофессиональные басисты за игру медиатором



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В новом интервью Metal Asylum David Ellefson из MEGADETH ответил на вопрос о том, чмырили ли его другие басисты за то, что он играл медиатором вместо пальцев:

«Дилетанты и, на мой взгляд, непрофессиональные басисты постоянно меня за это опускают. И я говорю это потому, что если бы ты был профессиональным игроком, ты бы понял, что, хотя тебе, возможно, не всегда нужно использовать медиатор, это необходимо для звучания, особенно в студии.

Стинг, Фил Лайнотт, Пол Маккартни, Джин Симмонс... Большинство этих бас-гитаристов, как и я, также играют и на гитаре, и они, вероятно, пишут большинство своих вещей на гитаре, а затем делают переложение на бас-гитару, так что они могут легко перемещаться туда-сюда между басом и гитарой. И я делаю так же.

В этот момент я перестаю думать: "О, я должен быть таким бас-гитаристом". К чёрту это. Ты просто музыкант, исполняющий партии, чтобы сочинить мелодию, — ты композитор. Так что ты просто ухватываешь что-то и пишешь этот кусок. Что касается меня, я не такой сноб, когда дело касается бас-гитары. И, честно говоря, мне не нравится весь этот снобизм. Я больше композитор, игрок и исполнитель.

Я бывал в студии много раз, и даже в последнее время я играл пальцами, а звукоинженер посмотрел и сказал: "Что ты изменил?". А я говорю: "Я играю пальцами". Он говорит: "Не делай этого. Возьми плектр. Так звучит лучше. Вот так. Это заметно"».

MEGADETH





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КомментарииСкрыть/показать 20 )

wroong


7 ноя 2020, 12:25		За медиатор Ньюстеда выгнали.

Damned_13


7 ноя 2020, 12:37		интересно было бы привлечь к подобной дискуссии D.D. Verni :)

Exceptional


7 ноя 2020, 13:30		Всегда забавляла эта хуйня.

А вообще, басисты настолько нахуй никому не нужны, что придумали вот эту поебень про "пальцы vs медиатор", лишь бы хоть грам значимости себе придать.

PS Для чайников поясню, что шучу, и прекрасно знаю про всяких там сраных ДиДжорджио, Чоев и прочих басистов-вириуозов, партии которых в жизни не повторю (хотя тут, надо признать, что мне больше лень и пихуй, потому и не повторю).

hansi_hrb


7 ноя 2020, 13:42		https://www.youtube.com/watch?v=Ve37F3Ee9Ow вот это басист. А Элефсон то такое. Любой сыграет.

7erpenth


7 ноя 2020, 13:45		Да что тут удивляться? Дегенератов большинство, особенно среди тех, кто пальцами по клаве штампует комментарии в интернете

Thrashcrow


7 ноя 2020, 14:29		"За медиатор Ньюстеда выгнали."

Он вообще-то сам ушёл...

rattle_snake


7 ноя 2020, 14:44		он же вроде не кричит на каждом углу что он виртуоз.. а басистов хороших много ..https://www.youtube.com/watch?v=3NVPhhBMdp0 и басисток https://www.youtube.com/watch?v=wIo4kKRwVsY https://www.youtube.com/watch?v=c9wtUTykWGw

Saxon9


7 ноя 2020, 15:01		Джуниор тот еще терпила. Оправдывается, при том что его интро Peace Sells есть - одна из известнейших в мире басовых партий последних 30 лет.
Victor Wooten молодец, мастер, осталось только написать что-то хитовое, типа Seven Nation Army / Another One Bites the Dust. За 10 лет 3 млн. просмотров. Батио, вот, 40 лет четырьмя руками струны "дрочит" и ногами помогает, а толку-то?
А бренчанье Эллефсона был вынужден слушать миллиард человек, в течение нескольких лет, ежедневно в заставке новостей MTV (в т.ч. в РФ).

Xander


7 ноя 2020, 15:18		Так смешно) Хоспадя, ну какая разница чем играет человек, да хоть сиськой своей невесты, главное, чтобы конечный результат вам нравился, а все эти «бла-бла» пустое сотрясание воздуха, я знаю замечательных джазовых басистов которые играют медиатром, и, что? Стали они от этого хуже? Нет, не стали. На пример Ричи Котцен на гитаре играет пальцами, объясняя это тем, что пальцевое звукоизвлечение ему нравится больше.

gravitgroove


7 ноя 2020, 15:29		"https://www.youtube.com/watch?v=Ve37F3Ee9Ow вот это басист. А Элефсон то такое. Любой сыграет."

Почему я сразу понял, что там будет по ссылке? ))
У Вутена еще старший брат есть, Регги, но тот над гитарой издевается. У Виктора с ним есть отличная инструментальная дуэль.

Элефсон что-то приврал. Стинг хоть и играл в основном медиатором (но не всегда!) на концертах, но на акустической гитаре всегда пальцами щипал. Ну и не сказать, что прям образцовый басист, скорее композитор выдающийся, как и МакКартни, собственно.

hansi_hrb


7 ноя 2020, 15:30		Джуниор тот еще терпила. Оправдывается, при том что его интро Peace Sells есть - одна из известнейших в мире басовых партий последних 30 лет.
----------------

Только благодаря мастейну. Сама по себе эта мелодия... ну такое. Хуйня. И не очем. И в музыке меги его роль такое. Не чел из мадвейна. К слову Грановский и Харрис куда интересней делали партии, которые даже в отрыве от песенной структуры годные. Ничего против Эллефсона не имею. Хотя в принципе он со своим статусом мог бы давно хер положить и не оправдываться.

ElectricRetard


7 ноя 2020, 16:19		>Сама по себе эта мелодия... ну такое. Хуйня.
Интересное заявление. А партии Бонема хуйня без Пейджа или как?
Отличнейшая, врезающаяся в память и драйвовая басовая линия.

resetius


7 ноя 2020, 16:36		Бездарные нонеймы всегда чмырят людей, которые чего-то добились, из зависти. Зачем на них обращать внимание и обсуждать?

hansi_hrb


7 ноя 2020, 16:38		Окей, на мой взгляд эта басовая партия очень примитивная в отрыве от самой песни и сам элефсон как музыкант без меги и мастейна ничего из себя не представляет. Как чел, если судить по его выскзываниям, мне он вполне импонирует. Насчет Бонема не скажу, Ледз зеппелин мало слушал. Но вот например партия харриса в Си оф меднесс, очень запоминается и даже если отключить остальные дороги будет вполне мелодичная и самостоятельная. Дуб в раскачаем этот мир. Грановский амстердам. Начало пис, обычное бренчание, запоминается только как элемент песни потому что в меге не часто эти самые песни начинаются с баса. Переставь этот кусок в середину и вообще его не запомнить. Имхо. Если кто имеет другое мнение, прекрасно. Все дело наверное в том, что я сам в свое время долго играл на басу и по примеру других полез со своим рылом в калашный ряд великого дейва.

Saxon9


7 ноя 2020, 16:51		>"Сама по себе эта мелодия... ну такое. Хуйня."
Само собой, у Victor Wooten круче. Как там его мелодии называются?.. Как вспомню хоть одну, отпишусь.

>"Отличнейшая, врезающаяся в память и драйвовая басовая линия."
Не должно быть головокружения от успехов, товарищ.
Не забывайте, какая лучшая bassline ever.

"Я проснулся однажды утром, как обычно в состоянии похмелья, от ритмичного гула
бас-гитары. Не от записанного звука баса, исходящего из стерео или бумбокса, а от настоящего баса, исходящего из квартиры, расположенной этажом ниже, подо мной.
Если ты музыкант, да по правде, даже если не музыкант, ты заметишь разницу; ты
почувствуешь это до костей, особенно если ты пришел домой поздно ночью, и твоя голова
раскалывается и все, что тебе нужно, это хорошенько отоспаться.
Бум…Бум…Бум…Бум…
Я встал с постели, ударил в пол ногой и крикнул: “Заткнись!”
Бум…Бум…Бум…Бум…
Звук продолжался снова и снова, это была одна из самых простейших и самых
известных басовых партий в истории рок-музыки: вступление к песне Van Halen ‘Runnin’ With The Devil’.
Я вернулся в гостиную и распахнул входную дверь. Там, передо мной стояли двое
наименее впечатляющих подростков, каких вы когда—либо встречали.
Мы спустились на угол и взяли ящик Хайнекена, и через пару часов между нами
начала развиваться дружба, которая позже станет сотрудничеством. Парня с длинными волосами звали Дэвид Эллефсон..." (с)

hansi_hrb


7 ноя 2020, 16:55		Само собой, у Victor Wooten круче. Как там его мелодии называются?.. Как вспомню хоть одну, отпишусь.
----------------
а их нет смысла сравнивать в контексте песен. пример с вутаном был до ремарки насчет конкретной партии

Darkside.ru Member

Starbreaker


7 ноя 2020, 16:57		> лучшая bassline ever.
> Runnin’ With The Devil

Вы сегодня в ударе!

hansi_hrb


7 ноя 2020, 17:06		https://youtu.be/wFSMAqRhhAE?t=32

вот лучшая басс лайн евер энд эвер. Какой к черту мегадетх и ван хален

father


7 ноя 2020, 17:51		https://youtu.be/okeSIYi79kw - да нормально Эллефсон нарезает, чё вы

ElectricRetard


7 ноя 2020, 18:14		Я не то чтобы очень много чего знаю, но знаю точно, что рыжий дабы компенсировать некоторую собственную скудность исполнения соло партий и грязную игру, всегда набирал себе в группу очень талантливых и рукастых музыкантов. Если бы Эллефсон был посредственным дрочилой, давно бы уже пошел вон из группы. Если Мастейн его держит, значит у него явно есть определенный уровень.


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