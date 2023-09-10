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Megadeth

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Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю эту тему»



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В интервью Rock Antenne, данном на фестивале Summer Breeze в Динкельсбюле (Германия) в прошлом месяце, фронтмена MEGADETH Dave'a Mustaine'a спросили, не надоедает ли ему постоянно отвечать на вопросы о своих бывших коллегах по группе METALLICA, на что он сказал:

«На самом деле я особо не распространяюсь о своей работе в METALLICA. Я не поднимаю эту тему. Так что если кто-то затронет этот вопрос, я на него отвечу, но обычно меня всё это не интересует. Потому что, как мне кажется, это создаёт впечатление, что мне нужно говорить о них, чтобы чувствовать себя хорошо. А это не так. Мне хорошо от того, что я существую, мне хорошо от того, кем я являюсь. Это не имеет никакого отношения к группам, в которых я играл в прошлом. И если бы это было так, то я бы сказал, что из трёх групп, в которых я играл, PANIC и MEGADETH мне нравились больше, чем METALLICA, потому что мы много спорили.

Мне нравилось играть с этими ребятами, но нам было отпущено судьбой всего ничего. И я вспоминаю это время с большой любовью. Раньше я так не делал, потому что мне всё ещё было больно от потери этого места, но теперь я знаю, что всё происходит по каким-то причинам, какими бы они ни были, и остался бы я в той группе или нет, это было не в моей власти. И как только я принял всё это... Принятие ситуации — это ключ ко всем моим сегодняшним проблемам. Если в моей жизни что-то происходит и я не могу это изменить, и я трачу время, энергию и силы на то, чтобы попытаться изменить то, что я не могу изменить, так можно и умом тронуться, поэтому я решил найти в жизни более счастливые стороны».




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10 сен 2023
гладиатор
Ой, сказочник!))
Like!1
10 сен 2023
F
Fo0x
У рыжего все стабильно https://www.youtube.com/watch?v=nhllZWfnXKQ
Like!2
10 сен 2023
D
Don Huan
Мастейн: "Я этот вопрос не поднимаю, он сам встаёт"
Like!2
10 сен 2023
WahrandPhain
- Дейв, давно интересен один момент...
- НИ СЛОВА О МЕТАЛЛИКЕ!!
- в твоей песне на альбоме....
- Я НЕ ОБСУЖДАЮ МЕТАЛИКУ, ПОНЯТНО?
- мегадет стал...
- МЕТАЛИКА МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНА!11
- ебать ты долбоёб, братишка

А если серьезно - раз ему до сих пор жжет от разговоров про металику, значит травма жопы еще не зажила.
10 сен 2023
ElectricRetard
WahrandPhain, ну тут патовая ситуация. Скажешь что не хочешь отвечать на вопрос про Метлу, скажут что жопа горит, ответишь - скажут что постоянно только Метлу и обсуждает)
10 сен 2023
gravitgroove
Нужно проверить следующее в Миджорней:
Поробовать получить портрет человека, которому " 41 год как больно, что его уволили из группы Metallica; он до сих пор страдает от этого; у него скрипучий голос"

просмотров: 751

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