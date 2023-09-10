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Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю эту тему»



В интервью Rock Antenne, данном на фестивале Summer Breeze в Динкельсбюле (Германия) в прошлом месяце, фронтмена MEGADETH Dave'a Mustaine'a спросили, не надоедает ли ему постоянно отвечать на вопросы о своих бывших коллегах по группе METALLICA, на что он сказал:



«На самом деле я особо не распространяюсь о своей работе в METALLICA. Я не поднимаю эту тему. Так что если кто-то затронет этот вопрос, я на него отвечу, но обычно меня всё это не интересует. Потому что, как мне кажется, это создаёт впечатление, что мне нужно говорить о них, чтобы чувствовать себя хорошо. А это не так. Мне хорошо от того, что я существую, мне хорошо от того, кем я являюсь. Это не имеет никакого отношения к группам, в которых я играл в прошлом. И если бы это было так, то я бы сказал, что из трёх групп, в которых я играл, PANIC и MEGADETH мне нравились больше, чем METALLICA, потому что мы много спорили.



Мне нравилось играть с этими ребятами, но нам было отпущено судьбой всего ничего. И я вспоминаю это время с большой любовью. Раньше я так не делал, потому что мне всё ещё было больно от потери этого места, но теперь я знаю, что всё происходит по каким-то причинам, какими бы они ни были, и остался бы я в той группе или нет, это было не в моей власти. И как только я принял всё это... Принятие ситуации — это ключ ко всем моим сегодняшним проблемам. Если в моей жизни что-то происходит и я не могу это изменить, и я трачу время, энергию и силы на то, чтобы попытаться изменить то, что я не могу изменить, так можно и умом тронуться, поэтому я решил найти в жизни более счастливые стороны».







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