Лидер MEGADETH: «Работать над последним альбомом было сложно»



В рамках недавней беседы у Dave'a Mustaine'a спросили, было ли ему приятно работать над альбомом "The Sick, The Dying… And The Dead!" в той же степени, как и над прошлыми релизами, на что он ответил:



«В этот раз было очень тяжело из-за [поставленного мне в мае 2019 года] диагноза рака горла. Нам всем и так пришлось столкнуться с пандемией и прочими проблемами. А рак в довершение ко всему стал просто вишенкой на торте. Некоторое время я чувствовал себя немного оторванным от самого себя, и мне было необходимо погрузиться в состояние дискомфорта, чтобы хорошо сочинять. Потому что когда я чувствую себя комфортно, я не могу заставить себя работать. Когда я испытываю злость или волнение, или что-то идёт не так, как я хочу, я начинаю испытывать дискомфорт, и именно в таком состоянии я создаю свою самую напряжённую музыку, потому что я такой человек, что если меня ударить, то я не знаю, что может из этого получиться».







