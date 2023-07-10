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*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 40
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 28
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Megadeth

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10 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Работать над последним альбомом было сложно»

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Лидер MEGADETH: «Работать над последним альбомом было сложно»



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В рамках недавней беседы у Dave'a Mustaine'a спросили, было ли ему приятно работать над альбомом "The Sick, The Dying… And The Dead!" в той же степени, как и над прошлыми релизами, на что он ответил:

«В этот раз было очень тяжело из-за [поставленного мне в мае 2019 года] диагноза рака горла. Нам всем и так пришлось столкнуться с пандемией и прочими проблемами. А рак в довершение ко всему стал просто вишенкой на торте. Некоторое время я чувствовал себя немного оторванным от самого себя, и мне было необходимо погрузиться в состояние дискомфорта, чтобы хорошо сочинять. Потому что когда я чувствую себя комфортно, я не могу заставить себя работать. Когда я испытываю злость или волнение, или что-то идёт не так, как я хочу, я начинаю испытывать дискомфорт, и именно в таком состоянии я создаю свою самую напряжённую музыку, потому что я такой человек, что если меня ударить, то я не знаю, что может из этого получиться».




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10 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
Не могу привыкнуть к этим гибсонам, все эти скругленные углы... зубастые стрелы были прикольнее.

просмотров: 559

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