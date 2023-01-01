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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 22
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 18
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Megadeth

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Музыканты MEGADETH определяют, кто сверху



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Профессор джу-джитсу Reggie Almeida путешествовал с MEGADETH 2022 году и опубликовал закулисное видео перед выступлением в Талсе, в апреле:

«В Талсе мы провели еще одно замечательное занятие по бразильскому джиу-джитсу, где отрабатывали некоторые приемы самозащиты и двойные атаки из закрытой защиты. На занятии были Dave Mustaine и Kiko Loureiro за несколько часов до начала шоу с "The Sick, The Dying and the Dead"».




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