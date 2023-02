сегодня



Музыканты MEGADETH определяют, кто сверху



Профессор джу-джитсу Reggie Almeida путешествовал с MEGADETH 2022 году и опубликовал закулисное видео перед выступлением в Талсе, в апреле:



«В Талсе мы провели еще одно замечательное занятие по бразильскому джиу-джитсу, где отрабатывали некоторые приемы самозащиты и двойные атаки из закрытой защиты. На занятии были Dave Mustaine и Kiko Loureiro за несколько часов до начала шоу с "The Sick, The Dying and the Dead"».







