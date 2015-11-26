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Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем



В рамках недавнего визита в программу The Dan Chan Show" басист MEGADETH David Ellefson рассказал о прогрессе в работе над новым материалом:



«Новый альбом вот уже почти-почти, один поворот — и финиш. Забавно, мы ведь четыре года уже с ним. COVID поменял всё в прошлом году, Dave прошёл лечение годом ранее. Так что были причины. Но в то же время работа над пластинкой шла всё время.



Забавно, ведь с моей точки зрения процесс похож на работу над "Dystopia": сроки, когда всё было сделано, сводилось и отправлено, были такие же. И, конечно же, так как мир приоткрылся, а потом подзахлопнулся, особенно с живой музыкой, влияет на выход пластинки, ведь ты хочешь выпустить всё к туру. Так что факт того, что мы могли работать и не оказаться в тисках возможного тура, который потом опять мог бы быть отложен, хорош, все работы прошли просто замечательно!»













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