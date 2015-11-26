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Megadeth

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DAVE MUSTAINE — о споре насчёт авторства песен в MEGADETH



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В новом интервью Consequence Of Sound лидер MEGADETH Dave Mustaine прокомментировал спор об авторстве песен для культового альбома группы "Rust In Peace". В книге Мастейна "Rust In Peace": The Inside Story Of The Megadeth Masterpiece", в которой подробно рассказывается о создании альбома, бывший гитарист MEGADETH Marty Friedman и нынешний басист MEGADETH David Ellefson недовольны тем фактом, что Mustaine указан как единственный автор песен для большинства треков из этого альбома, несмотря на то, что они считали, что они внесли свой вклад в процесс сочинения песен.

Dave рассказал в интервью Consequence Of Sound следующее:

«Мне докучало в начале моей карьеры, когда ребята пришли в группу, то, что я напевал им соло, а они учили их и развивали. И я всегда говорил: "У нас есть три способа что-то сделать: по-твоему, по-нашему и по-моему". Мы делаем соло, и если я слушаю твоё соло, и оно мне не нравится, я говорю: "Мне оно не нравится". Мне нравится эта часть, но не нравится эта. А потом мы сделаем это по-своему. А затем, я мог послушать всё и сказать: "Знаешь что? Это просто не работает. Я хочу, чтобы ты сделал это". И тогда было по-моему. И я всегда пытался действовать так, чтобы действительно вовлечь этих парней в дело, чтобы у них было ощущение сопричастности и значимости, потому что я верил, что это заставит их почувствовать себя сильнее в их исполнительском мастерстве и в музыке».

В книге "Rust In Peace" Marty Friedman ясно дал понять, что он ощущал, что его вклад в создание альбома должен быть оценён по достоинству:

«Основной способ сочинением песен в MEGADETH был таким: у Dave'a [Mustaine'a] был рифф, и он играл его со мной, Джуниором [David'ом Ellefson'ом] и Nick'ом [Menza, барабанщиком]. Мы были как бы его бэк-группой для этого риффа, и пока он работал над риффами, он был в роскошном положении, потому что мы играли с ним и добавляли к этому всё, что у нас получалось. Ничего из этого не было написано им самим; он не придумывал риффы, аранжировки и не говорил нам: выучите это, идите и запишите. Всё это создавалось, когда мы все четверо давали жизнь его идеям. И не быть названным соавтором всего этого, как я тогда считал, было несправедливо, потому что когда ты единственный, кто написал песню, это подразумевает, что ты придумал песню, ты сам написал всю песню, а остальные сыграли и записали всё так, как ты её написал. Но всё было не так. У него была привилегия слушать, как эти риффы рождаются у него на глазах, как он меняет их, работает над ними и аранжирует вместе с нами троими.

Но я был рад тому, что вообще присутствовал там, и я не собирался гнать волну. Я не имел абсолютно никакого отношения к созданию MEGADETH, к первым трём альбомам, ко всей работе, которую они проделали, ко всем взносам, которые они платили, ко всему, что требовалось для того, чтобы достичь того места, где они оказались. В каком-то смысле я пожинал плоды этого, не внося никакого вклада, так что я подумал, что это своего рода компромисс. Так что я был счастлив работать с Dave'ом, сочиняющим эти риффы, и не получать за это признания. Но что касается самого сочинения песен, я ощущал себя серьёзной частью процесса, а не просто тем, что вы видите в названиях».

MEGADETH








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КомментарииСкрыть/показать 4 )

vairagya77


25 сен 2020, 18:21		Все таки главное это идея композиции , а все остальное это дело техники, что для таких музыкантов не столь трудно по большому счету

smolet18-02-44


25 сен 2020, 19:25		Согласен. Без идеи - никуда. Хороших исполнителей пруд пруди, а композиторов не сыщешь

DefLeppard


25 сен 2020, 21:14		Тут уже кто-то писал что у Дэйва авторство в 85% случаев , так что смешно читать , когда постоянно мусолят эту тему о том , что Дэйв не даёт развиваться музыкантам. Без Мастейна Мегадет были бы обычной рядовой группой

grgr


25 сен 2020, 22:13		DefLeppard
25 сен 2020, 21:14
.......Без Мастейна Мегадет были бы обычной рядовой группой........
Без Мастейна Мегадет..
Сам-то понял, что сказал?


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