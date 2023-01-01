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MEGADETH ловят призраков



16 июня MEGADETH приняли участие в охоте за призраками в Ohio State Reformatory in Mansfield, Ohio.



Reggie Almeida: «Да!!! Они предложили нам тур "Охота на призраков", когда мы были на InkCarceration 2023. Зачем же тогда было играть с призраками??? Я сказал: "Потому что мы можем", - ответили они. Хахахаха... и, кстати, большая часть фильма "Shawshank redemption (um sonho de liberdade)" была снята именно там».



Построенная в 1886 г., тюрьма штата Огайо в течение 94 лет служила действующей тюрьмой, в которой содержалось более 154 тыс. заключенных и где снимались такие масштабные кинофильмы, как " Побег из Шоушенка ", "Самолет президента" и другие. В тюрьме, внесенной в Национальный реестр исторических мест, находится самый большой в мире отдельно стоящий стальной карцер и она известна как идеальное место для охоты за привидениями.







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