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*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 53
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 34
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
*JACOBY SHADDIX: «KORN, PAPA ROACH и DEFTONES — все мы как сл... 12
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Megadeth

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26 июл 2023 : 		 MEGADETH ловят призраков

24 июл 2023 : 		 MEGADETH открыли европейский тур

22 июл 2023 : 		 SHAWN DROVER о MEGADETH: «У меня остались хорошие воспоминания»

18 июл 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Сцена в порядке!»

17 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной»

10 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Работать над последним альбомом было сложно»

9 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Когда я вернулся в MEGADETH в 2010 году, я спас их задницы»

9 июл 2023 : 		 JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»

6 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о METALLICA: «Я желаю им всего самого наилучшего»

5 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прошлого и хотим начать всё с чистого листа»

4 июл 2023 : 		 Бывший — об увольнении из MEGADETH: «Я был готов к этому»

2 июл 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Ли ничего не записывал с нами в студии»

1 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA»

30 июн 2023 : 		 LEE VING присоединился на сцене к MEGADETH

29 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о темах своих песен

28 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH почтил память барабанщика

27 июн 2023 : 		 DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших участников MEGADETH, кто добился чего-то значительного»

26 июн 2023 : 		 Умер бывший барабанщик MEGADETH

25 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells"

21 июн 2023 : 		 DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть мои соло на ранних песнях METALLICA»

19 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Они захлопнули дверь перед моим носом, и я не стал больше стучать»

14 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества материала MEGADETH в течение последних пяти лет»

13 июн 2023 : 		 KIKO LOUREIRO — о канадском туре MEGADETH

12 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Хочу ли я вновь быть правой рукой Dave'a?»

8 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Ох, как стало всё дорого!»

3 июн 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Во мне Dave нашёл верную правую руку!»
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MEGADETH ловят призраков



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16 июня MEGADETH приняли участие в охоте за призраками в Ohio State Reformatory in Mansfield, Ohio.

Reggie Almeida: «Да!!! Они предложили нам тур "Охота на призраков", когда мы были на InkCarceration 2023. Зачем же тогда было играть с призраками??? Я сказал: "Потому что мы можем", - ответили они. Хахахаха... и, кстати, большая часть фильма "Shawshank redemption (um sonho de liberdade)" была снята именно там».

Построенная в 1886 г., тюрьма штата Огайо в течение 94 лет служила действующей тюрьмой, в которой содержалось более 154 тыс. заключенных и где снимались такие масштабные кинофильмы, как " Побег из Шоушенка ", "Самолет президента" и другие. В тюрьме, внесенной в Национальный реестр исторических мест, находится самый большой в мире отдельно стоящий стальной карцер и она известна как идеальное место для охоты за привидениями.




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