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*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
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Megadeth

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Новое видео MEGADETH



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"We'll Be Back: Chapter I", новое видео группы MEGADETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Sick, The Dying… And The Dead!", выходящего второго сентября на Ume. Альбом будет доступен на кассете, CD, виниле и в цифровом варианте. На официальном сайте альбом будет доступен также в лимитированном варианте на двойном виниле с литографией и бонусным 7"EP с синглом "We'll Be Back", би-сайдом которого будет "The Conjuring (Live)".

Трек-лист:

01. The Sick, The Dying… And The Dead!
02. Life In Hell
03. Night Stalkers (feat. Ice T)
04. Dogs Of Chernobyl
05. Sacrifice
06. Junkie
07. Psychopathy
08. Killing Time
09. Soldier On!
10. Célebutante
11. Mission To Mars
12. We'll Be Back
13. Police Truck (DEAD KENNEDYS cover)
14. This Planet's On Fire (Burn In Hell) (Sammy Hagar cover) (feat. Sammy Hagar)






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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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23 июн 2022
k
kovalezha
Ну и говно эта ваша обложка
23 июн 2022
gravitgroove
Верните мои мегабайты трафика VPN!
Like!1
23 июн 2022
rassol
gravitgroove, кстати, да.
23 июн 2022
rassol
Чую, нас ждёт такой же бессмысленный кусок говна, что и "Dystopia". Если не хуже.
Like!1
23 июн 2022
Svarg_1349
Обложка конечно...
23 июн 2022
o
olly71
Не ну я понимаю что они там за пару дней сняли три видеоклипа и поэтому заморачиваться с сочинением нормального сценария было некогда . Впрочем как и с сочинением хотя бы подобия хоть какой то мелодии. Стоило ли тянуть 6 с половиной лет ? Такие альбомы можно штамповать раз в год . Хотя может быть это самая никудышная песня с альбома кто знает пока . А звук хороший и взрыв красивый.
23 июн 2022
agugac
Фантазии тоже стареют. Новые идеи остались в творческой юности...
23 июн 2022
s
smolet18-02-44
Ну такое... Всё предсказуемо. На один-два раза
23 июн 2022
M
Mr Trust
К сожалению обложка,песня и видеоряд откровенное дерьмо.Ждём альбом.Может на нём будет пара тройка хороших песен,как на Дистопии.

просмотров: 1557

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