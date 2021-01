сегодня



Басист MEGADETH заявил, что новый альбом будет разнообразным



Во время беседы в рамках подкаста "Rock 'N' Roll Icons With Bode James" басист MEGADETH David Ellefson ответил на вопрос о том, останется ли недавно объявленное рабочее название предстоящего альбома "The Sick, The Dying And The Dead" неизменным, или же в конце концов его поменяют:



«Как сказал Dave [Mustaine, лидер MEGADETH], когда он объявил об этом, он сказал: "Обычно мы меняем название четыре или пять раз перед тем, как альбом будет выпущен". В старые добрые времена у нас была поговорка: "Ничего не заканчивается, пока не выйдет на виниле". Так что всё может измениться. Наверное, группу можно было бы назвать "Всё может измениться". Это просто процесс работы, и я думаю, в этом вся прелесть творческого мира. Люди хотят знать ответы из серии: "Как это звучит? Похоже ли это на этот альбом? Похоже ли это на тот альбом?" А в ответ: "Эй, чувак, я не могу тебе сказать". Это работа, пока она не закончена. А потом, как только альбом будет доделан, ты услышишь его, и тогда мы все немного поговорим об этом».



Ellefson также прокомментировал слова Mustaine'a, что грядущий альбом MEGADETH будет «в одном ряду с "Countdown [To Extinction]", "Rust In Peace" и, вероятно, "Peace Sells" и "Dystopia"»:



«Я бы с этим согласился. Послушайте, MEGADETH выпустили много чего за эти годы. Некоторые фанаты говорят: "О, чувак, сделай трэш, трэш". И мы это делаем — "Dystopia" тому доказательство. Но ты не можешь быть специалистом узкого профиля. Мы никогда не были таковыми. Даже на более ранних пластинках — альбом "Killing Is My Business" начинался с пианино. На "Peace Sells" была песня под названием "Good Mourning", которая вошла в "Black Friday". Там была акустическая гитара. Мы сделали много разных вещей за эти годы. Так что, слушая MEGADETH, вы получаете разнообразный материал. И мы, музыканты в группе, бросаем вызов друг другу; мы поднимаем планку для друг друга. И это вдохновляет нас продолжать создавать вещи следующего уровня. Поэтому я думаю, что в этом вся прелесть того, что ты получаешь от MEGADETH: ты получаешь много всего. Я считаю, что ты получаешь максимально возможное за свой доллар».













