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*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 15
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Megadeth

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DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть мои соло на ранних песнях METALLICA»



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В новом интервью журналу Guitar World лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a, который был участником METALLICA менее двух лет, с 1981 по 1983 годы, до того, как его уволили и заменили Kirk'ом Hammett'ом, спросили, слышал ли он последний альбом METALLICA "72 Seasons". Он ответил:

«Нет, я не слышал последний альбом METALLICA. Но было время, около 20 лет назад, когда мы друг к другу относились не особо дружелюбно, и я не мог слушать их музыку, когда она звучала по радио. Но всё это меня больше не беспокоит, и не я не слышал альбом вовсе не поэтому, учитывая то, что мы сделали с "Большой четвёркой". Я думаю, что мы должны повторить это снова».

На вопрос, считает ли он справедливыми нападки на Kirk'a за его соло, Mustaine ответил:

«Это зависит от того, о каких соло вы говорите. [Смеётся]. Если серьёзно, я всегда подшучивал над Kirk'ом. И это было несправедливо, поскольку он никогда ничего плохого мне не делал. Всякий раз, когда я чувствовал, что James или Lars притесняют меня, я начинал придираться к Kirk'y — так было проще всего. Но на самом деле Kirk оказал мне честь, попытавшись сыграть мои соло на ранних песнях METALLICA... Я думаю, что другие просто начали бы всё сначала. Поэтому я посчитал за честь, что Kirk взял мои соло и сделал всё возможное, чтобы сыграть их так же, как я. Это было нелегко. Что касается его новых соло на новом альбоме METALLICA, я их не слышал, поэтому не могу комментировать. Но я могу сказать, что это печально, как быстро некоторые могут ополчиться на других.

Было время, когда Kirk выигрывал все гитарные конкурсы в мире, и я не считаю, что он стал лучше или хуже как гитарист. Он всегда был очень хорош. Kirk был хорошим гитаристом в EXODUS. И он был стабилен всё время, пока был в METALLICA. Но значит ли это, что Kirk Hammett — это Dave Mustaine? Нет. И является ли Dave Mustaine Kirk'ом Hammett'ом? Тоже нет».




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