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Megadeth

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5 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH подорожал

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11 май 2021 : 		 MEGADETH: «Аспекты личной жизни только в руках басиста»

11 май 2021 : 		 Последний мастер-класс барабанщика MEGADETH

10 май 2021 : 		 Басист MEGADETH запустил канал

1 май 2021 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

20 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о предстоящем альбоме MEGADETH: «Мы могли бы выпустить его как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись»

14 апр 2021 : 		 NFT MEGADETH ушел за $18000

12 апр 2021 : 		 MEGADETH совсем близки

7 апр 2021 : 		 Басист MEGADETH рад, что столько лет работает над альбомом

4 апр 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о новом альбоме: «Мне осталось спеть на одной песне»
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|||| 12 июл 2021

Угадай басиста MEGADETH




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Exceptional


13 июл 2021, 00:07		Ссыль ошибку выдает

overgrin


13 июл 2021, 00:24		вообще пофиг
Если барабанщик слабенький с ними играет.то даже Очень Плотный бас....не спасёт
+ хреновая игра "главного" гитариста
остаётся похвалить только Ки ко-Молодец :-)

Kliops144


13 июл 2021, 00:31		Ну, начну для прилия. Тупо, но все же - Нюстед, бляеба.

Dem0niac


13 июл 2021, 00:48		overgrin: хотя, чего нам тут рассказывать?


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