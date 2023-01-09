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Megadeth

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Бывший гитарист MEGADETH — о достоверном исполнении соло: «Этого хотели фанаты»



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В новом интервью для "Coffee With Ola" бывший гитарист MEGADETH Chris Broderick ответил на вопрос о том, пытался ли он повторить соло в классических песнях группы в совершенстве, когда был участником коллектива под руководством Dave'a Mustaine'a:

«Да. И я скажу вам почему. Потому что в то время я думал не только о том, чего хотел бы Dave, но — что более важно — о том, чего хотели бы фанаты. Потому что в конечном итоге они теперь являются владельцами и хранителями этой музыки, и они — те люди, для которых ты играешь и которые слушают тебя. Поэтому, как бы круто я ни думал, что могу придумать какой-то рифф, типа: "О, им понравится этот рифф", в тот момент ему не место в этой песне. Так что для меня было важно воссоздать и попытаться сделать что-то в духе бывшего гитариста MEGADETH Marty Friedman'a — в случае Marty или Chris'a Poland'a [другого бывшего гитариста MEGADETH], или любого другого. Так что я определённо старался делать всё как можно более достоверно. Единственное, чего нельзя отрицать, — это собственное ощущение фразировки, и для меня всё сводится к синхронизации, звукоизвлечению и тому подобному. Поэтому, что касается нот, я действительно старался воссоздать их как можно точнее, но с моим ощущением тайминга и фразировки».




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9 янв 2023
В
Вашингтон Ирвинг
Не испортить написанное предшественником - уже хорошо.
9 янв 2023
o
olly71
Соло Фридмана надо вызубривать и повторять до ноты потому что они идеальны.
9 янв 2023
gravitgroove
olly71, не, ну что он способен повторить - в этом нет сомнений, но как-то приятнее видеть, как играет материал тот, кто его создал. И все эти подтяжки струн у Фридмана действительно были идеальны, но что очень скоростное зашредить он вряд ли способен, по крайней мере исходя из работы в Cacophony, где все его соло неторопливы, в отличии от Бейкеровских
9 янв 2023
o
olly71
gravitgroove, ну я же нигде не писал ято Фридман идеален во всём на свете. Думаю что если бы его попросить поиграть например блэк то он был бы не самым успешным в этом деле. Фридман это романтик гитары как и Блэкмор а шрэды это к другим может быть Малмстину или к Ваю.

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