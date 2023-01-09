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Бывший гитарист MEGADETH — о достоверном исполнении соло: «Этого хотели фанаты»



В новом интервью для "Coffee With Ola" бывший гитарист MEGADETH Chris Broderick ответил на вопрос о том, пытался ли он повторить соло в классических песнях группы в совершенстве, когда был участником коллектива под руководством Dave'a Mustaine'a:



«Да. И я скажу вам почему. Потому что в то время я думал не только о том, чего хотел бы Dave, но — что более важно — о том, чего хотели бы фанаты. Потому что в конечном итоге они теперь являются владельцами и хранителями этой музыки, и они — те люди, для которых ты играешь и которые слушают тебя. Поэтому, как бы круто я ни думал, что могу придумать какой-то рифф, типа: "О, им понравится этот рифф", в тот момент ему не место в этой песне. Так что для меня было важно воссоздать и попытаться сделать что-то в духе бывшего гитариста MEGADETH Marty Friedman'a — в случае Marty или Chris'a Poland'a [другого бывшего гитариста MEGADETH], или любого другого. Так что я определённо старался делать всё как можно более достоверно. Единственное, чего нельзя отрицать, — это собственное ощущение фразировки, и для меня всё сводится к синхронизации, звукоизвлечению и тому подобному. Поэтому, что касается нот, я действительно старался воссоздать их как можно точнее, но с моим ощущением тайминга и фразировки».







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