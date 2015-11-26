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Megadeth

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9 сен 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «У Lars'a что, денег мало, что он попёр на Napster?»

3 сен 2021 : 		 Обучающее видео от лидера MEGADETH

31 авг 2021 : 		 MEGADETH сыграли в родном городе бывшего басиста

29 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

28 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH приглашает за кулисы

26 авг 2021 : 		 MEGADETH выходят на WAX Blockchain

25 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

20 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Когда я собирал группу, я хотел, чтобы это была более металлическая версия METALLICA»

16 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH подписал бутылки

11 авг 2021 : 		 JAMES LOMENZO поедет в тур с MEGADETH

9 авг 2021 : 		 MEGADETH приступили к сведению

2 авг 2021 : 		 Новый рифф от MEGADETH

25 июл 2021 : 		 Название нового альбома MEGADETH

13 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Пасторам здесь не место»

12 июл 2021 : 		 Угадай басиста MEGADETH

9 июл 2021 : 		 MEGADETH переписали партии пастора

5 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH подорожал

2 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH за 150

30 июн 2021 : 		 Новый релиз MEGADETH выйдет летом

28 июн 2021 : 		 CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь»

18 июн 2021 : 		 Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH

4 июн 2021 : 		 Бывший продюсер MEGADETH: «Не могу развидеть видео с David'ом»

3 июн 2021 : 		 JASON NEWSTED в MEGADETH? Зачем ему это

30 май 2021 : 		 Лидер MEGADETH продаёт машину

26 май 2021 : 		 Вспоминая барабанщика MEGADETH
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Лидер MEGADETH: «У Lars'a что, денег мало, что он попёр на Napster?»



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Короткий фрагмент о становлении новаторского сервиса совместного использования музыкальных файлов Napster вошёл в недавно вышедший документальный фильм HBO "Woodstock 99: Peace, Love, And Rage" о катастрофическом музыкальном фестивале, состоявшемся в июльские выходные 1999 года и завершившемся беспорядками, грабежами и сексуальными нападениями. Для проекта были взяты интервью у организаторов фестиваля, а также у ряда музыкантов, принимавших участие в мероприятии, включая лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a. В частности была затронута тема знаменитого разбирательства с Napster:

«Что касается меня, то я помню, что когда я был в METALLICA, мы обменивались кассетами. Так мы даже открывали для себя группы. Я не знаю. Я не могу винить Lars'а за то, что он делает то, что делает. Кто знает, почему парень так поступает? Я имею в виду, достаточно ли у него денег? Наверное, да?»

Видимо, предчувствуя, что его слова произведут фурор, он затем обратился непосредственно к интервьюеру, сказав:

«Мой мозг твердит: "Не говори этого, Dave. Не говори этого, Dave. Не говори этого, Dave". А вы в ответ: "Скажи это, Dave. Скажи это, Dave. Скажи это, Dave. [Смеётся]».

DAVE MUSTAINE Doesn





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