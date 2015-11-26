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Лидер MEGADETH : «У Lars'a что, денег мало, что он попёр на Napster?»



Короткий фрагмент о становлении новаторского сервиса совместного использования музыкальных файлов Napster вошёл в недавно вышедший документальный фильм HBO "Woodstock 99: Peace, Love, And Rage" о катастрофическом музыкальном фестивале, состоявшемся в июльские выходные 1999 года и завершившемся беспорядками, грабежами и сексуальными нападениями. Для проекта были взяты интервью у организаторов фестиваля, а также у ряда музыкантов, принимавших участие в мероприятии, включая лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a. В частности была затронута тема знаменитого разбирательства с Napster:



«Что касается меня, то я помню, что когда я был в METALLICA, мы обменивались кассетами. Так мы даже открывали для себя группы. Я не знаю. Я не могу винить Lars'а за то, что он делает то, что делает. Кто знает, почему парень так поступает? Я имею в виду, достаточно ли у него денег? Наверное, да?»



Видимо, предчувствуя, что его слова произведут фурор, он затем обратился непосредственно к интервьюеру, сказав:



«Мой мозг твердит: "Не говори этого, Dave. Не говори этого, Dave. Не говори этого, Dave". А вы в ответ: "Скажи это, Dave. Скажи это, Dave. Скажи это, Dave. [Смеётся]».







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