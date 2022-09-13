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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 15
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Megadeth

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|||| 12 сен 2022

MEGADETH получили бронзу



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По сообщению Billboard, новая работа MEGADETH "The Sick, The Dying... And The Dead!" была продана тиражом в 48 000 эквивалентных копий и попала на третью строчку чарта Billboard 200. Это уже восьмой альбом в карьере коллектива, входящий в Top10 национальных чартов. Ранее в десятке были: "Countdown to Extinction" (No. 2, 1992),"Youthanasia" (No. 4, 1994),"Cryptic Writings" (No. 10, 1997),"United Abominations" (No. 8, 2007),"Endgame" (No. 9, 2009),"Super Collider" (No. 6, 2013) и "Dystopia" (No. 3, 2016).

Billboard 200: #3(new) @Megadeth, The Sick, the DyingвЂ¦ and the Dead! 48,000 [3.6 million on-demand streams | 45,000 pure sales].






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13 сен 2022
gravitgroove
Олово это по сути

просмотров: 326

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