12 сен 2022



MEGADETH получили бронзу



По сообщению Billboard, новая работа MEGADETH "The Sick, The Dying... And The Dead!" была продана тиражом в 48 000 эквивалентных копий и попала на третью строчку чарта Billboard 200. Это уже восьмой альбом в карьере коллектива, входящий в Top10 национальных чартов. Ранее в десятке были: "Countdown to Extinction" (No. 2, 1992),"Youthanasia" (No. 4, 1994),"Cryptic Writings" (No. 10, 1997),"United Abominations" (No. 8, 2007),"Endgame" (No. 9, 2009),"Super Collider" (No. 6, 2013) и "Dystopia" (No. 3, 2016).









Billboard 200: #3(new) @Megadeth , The Sick, the Dying… and the Dead! 48,000 [3.6 million on-demand streams | 45,000 pure sales].





+2 -3



( 1 ) просмотров: 326