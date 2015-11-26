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Лидер MEGADETH : «Когда я собирал группу, я хотел, чтобы это была более металлическая версия METALLICA»



Gibson TV опубликовали новый эпизод программы "Icons", который посвящён лидеру MEGADETH Dave'у Mustaine'у:



«Поездка домой из Нью-Йорка была долгой. Я знал, что она будет долгой. Поездка [в Нью-Йорк] была длительной. Поездка была опасной (он ссылается на случай, когда участники METALLICA чуть не погибли в Вайоминге во время поездки по стране, чтобы встретиться с основателем Megaforce Records Джонни Зазулой в Нью-Джерси). Поездка была ужасной. Из-за аварии в Вайоминге. Я думаю, именно из-за этого я стал тем парнем, который должен был уйти. Я не знаю. Наверное, мне было суждено уйти ещё до этого, потому что, знаете, слово "судьба" и тот факт, что в четвёрке было столько таланта и столько индивидуальности. Я не знаю, смогли бы мы выжить или нет. В какой-то момент должен был произойти взрыв.



По дороге домой я долго искал себя. Хочу ли я играть на гитаре? Хочу ли я продолжать заниматься этим? Что я буду делать? И я понял: я сделаю группу, которая будет более металлической, чем METALLICA».







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