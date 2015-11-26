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Megadeth

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20 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Когда я собирал группу, я хотел, чтобы это была более металлическая версия METALLICA»

16 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH подписал бутылки

11 авг 2021 : 		 JAMES LOMENZO поедет в тур с MEGADETH

9 авг 2021 : 		 MEGADETH приступили к сведению

2 авг 2021 : 		 Новый рифф от MEGADETH

25 июл 2021 : 		 Название нового альбома MEGADETH

13 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Пасторам здесь не место»

12 июл 2021 : 		 Угадай басиста MEGADETH

9 июл 2021 : 		 MEGADETH переписали партии пастора

5 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH подорожал

2 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH за 150

30 июн 2021 : 		 Новый релиз MEGADETH выйдет летом

28 июн 2021 : 		 CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь»

18 июн 2021 : 		 Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH

4 июн 2021 : 		 Бывший продюсер MEGADETH: «Не могу развидеть видео с David'ом»

3 июн 2021 : 		 JASON NEWSTED в MEGADETH? Зачем ему это

30 май 2021 : 		 Лидер MEGADETH продаёт машину

26 май 2021 : 		 Вспоминая барабанщика MEGADETH

26 май 2021 : 		 MEGADETH выступят на фестивале SLIPKNOT

24 май 2021 : 		 MEGADETH и David всё

20 май 2021 : 		 Уроки от лидера MEGADETH

18 май 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN не участвует в торжествах MEGADETH

12 май 2021 : 		 Выходят нашивки MEGADETH

11 май 2021 : 		 Новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES

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Лидер MEGADETH: «Когда я собирал группу, я хотел, чтобы это была более металлическая версия METALLICA»



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Gibson TV опубликовали новый эпизод программы "Icons", который посвящён лидеру MEGADETH Dave'у Mustaine'у:

«Поездка домой из Нью-Йорка была долгой. Я знал, что она будет долгой. Поездка [в Нью-Йорк] была длительной. Поездка была опасной (он ссылается на случай, когда участники METALLICA чуть не погибли в Вайоминге во время поездки по стране, чтобы встретиться с основателем Megaforce Records Джонни Зазулой в Нью-Джерси). Поездка была ужасной. Из-за аварии в Вайоминге. Я думаю, именно из-за этого я стал тем парнем, который должен был уйти. Я не знаю. Наверное, мне было суждено уйти ещё до этого, потому что, знаете, слово "судьба" и тот факт, что в четвёрке было столько таланта и столько индивидуальности. Я не знаю, смогли бы мы выжить или нет. В какой-то момент должен был произойти взрыв.

По дороге домой я долго искал себя. Хочу ли я играть на гитаре? Хочу ли я продолжать заниматься этим? Что я буду делать? И я понял: я сделаю группу, которая будет более металлической, чем METALLICA».

DAVE MUSTAINE Says He Wanted To Make A Band That Was







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КомментарииСкрыть/показать 2 )

olly71


20 авг 2021, 17:15		Ладно успокойся рыжий ты кое чего в жизни всё таки добился . Твои альбомы до 1997 года это жемчужина хеви металла . Дальше можно было ничего и не выпускать всё равно остался бы легендой.

Санчез


20 авг 2021, 17:45		да нормальные там альбомы, пару треков можно слушать)


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