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MEGADETH и David всё



MEGADETH официально расстались с басистом группы David'ом Ellefson'ом из-за совершения дзюба-акции:



«Мы сообщаем нашим поклонникам, что David Ellefson больше не является участником MEGADETH и что мы официально расстаемся с ним.



Мы не принимали это решение легкомысленно. Хотя мы не знаем всех деталей произошедшего, с учетом и без того напряженных отношений, того, что стало известно сейчас достаточно, чтобы сделать совместную работу невозможной.



Мы с нетерпением ждем встречи с нашими поклонниками на гастролях этим летом, и нам не терпится поделиться с миром нашей новой музыкой. Она почти готова».



David пока никак не комментировал случившееся.













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