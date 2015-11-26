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Megadeth

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MEGADETH и David всё



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MEGADETH официально расстались с басистом группы David'ом Ellefson'ом из-за совершения дзюба-акции:

«Мы сообщаем нашим поклонникам, что David Ellefson больше не является участником MEGADETH и что мы официально расстаемся с ним.

Мы не принимали это решение легкомысленно. Хотя мы не знаем всех деталей произошедшего, с учетом и без того напряженных отношений, того, что стало известно сейчас достаточно, чтобы сделать совместную работу невозможной.

Мы с нетерпением ждем встречи с нашими поклонниками на гастролях этим летом, и нам не терпится поделиться с миром нашей новой музыкой. Она почти готова».

David пока никак не комментировал случившееся.

MEGADETH Officially Parts Ways With DAVID ELLEFSON Following Sex Video Scandal





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

debil_[112]


24 май 2021, 20:36		Всё-таки он доигрался...

Rutger


24 май 2021, 20:38		>>>с учетом и без того напряженных отношений

И без того напряженных? А что там напряженного было до джуниоринга?

Sw0Rn


24 май 2021, 20:40		Ну как бэ печааль(

dark_medieval_times


24 май 2021, 20:43		Вот что случается, когда тупая пи**а рушит карьеру (


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