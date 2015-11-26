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Megadeth

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14 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

10 июн 2020 : 		 Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн

8 июн 2020 : 		 MEGADETH записали бас и ударные

3 июн 2020 : 		 MEGADETH довольны новым материалом

1 июн 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Увидев Dave'a, я сразу понял: у нас что-то будет!»

28 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы отказались от записи альбома по отдельности»

27 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Драйв-ин-концерты? Я — за!»

25 май 2020 : 		 Ник Менца исполняет композицию MEGADETH

23 май 2020 : 		 Ник Менца исполняет композицию MEGADETH

22 май 2020 : 		 Нереализованный трек от бывшего барабанщика MEGADETH

20 май 2020 : 		 Басист MEGADETH едет в Нэшвилл для записи нового альбома MEGADETH

17 май 2020 : 		 DIRK VERBEUREN о том, как оказался в MEGADETH

16 май 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мир концертов может измениться»

13 май 2020 : 		 Обучающее видео от MEGADETH

8 май 2020 : 		 Лидер MEGADETH записывает вокал

7 май 2020 : 		 Лидер MEGADETH на карантине

3 май 2020 : 		 Басист MEGADETH о пандемии и термине "Megadeath"

2 май 2020 : 		 Видео с выступления MEGADETH

30 апр 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Я узнал о смерти Клиффа крайне отстойным образом»

29 апр 2020 : 		 Басист MEGADETH: «"Rust In Peace" всё поменял, до него мы торчали как проклятые»

28 апр 2020 : 		 Редкие съёмки с участием Ника Менцы

21 апр 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Приступим к записи как только сможем»

19 апр 2020 : 		 За подписанную MEGADETH гитару выручили более 6 000 долларов

19 апр 2020 : 		 Как KIKO LOUREIRO оказался в MEGADETH

14 апр 2020 : 		 Новый альбом MEGADETH готов к записи

9 апр 2020 : 		 Как KIKO LOUREIRO оказался в MEGADETH
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|||| 14 июн 2020

Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн



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Двенадцатого июня SiriusXM устроили онлайн трансляции участников "The Metal Tour Of The Year", который должен был состояться в этом году. Начиная с 2 p.m. PST / 5 p.m. EST / 10 p.m. BST / 11 p.m. CEST от каждой группы был представлен по одному выступлению и дополнено интервью с каждой группой перед трансляцией.

От MEGADETH это было секретное шоу 2016 года в St Vitus, от LAMB OF GOD неожиданный концерт от февраля этого года. TRIVIUM были представлены выступлением 2019 года в DreamHack Dallas, а IN FLAMES со своего фестиваля Borgholm Brinner 2019. Видео доступно для просмотра ниже.

MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES - The Metal Tour Of The Year Stream Available



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