14 июн 2020



Тур MEGADETH , LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн



Двенадцатого июня SiriusXM устроили онлайн трансляции участников "The Metal Tour Of The Year", который должен был состояться в этом году. Начиная с 2 p.m. PST / 5 p.m. EST / 10 p.m. BST / 11 p.m. CEST от каждой группы был представлен по одному выступлению и дополнено интервью с каждой группой перед трансляцией.



От MEGADETH это было секретное шоу 2016 года в St Vitus, от LAMB OF GOD неожиданный концерт от февраля этого года. TRIVIUM были представлены выступлением 2019 года в DreamHack Dallas, а IN FLAMES со своего фестиваля Borgholm Brinner 2019. Видео доступно для просмотра ниже.







