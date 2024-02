сегодня



Почему MEGADETH три раза переписывали "These Boots Are Made For Walkin'"



Бывший басист MEGADETH David Ellefson в интервью программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал, почему группа несколько раз переписывала кавер-версию "These Boots Are Made For Walkin'":



«Мы записали оригинальную версию на дебютном альбоме MEGADETH "Killing Is My Business[... And Business Is Good!]" еще в 84-м году, а вышла она в 85-м. И тогда Dave [Mustaine, гитарист/вокалист MEGADETH] — так сказать, в шутку — внёс свой собственный оттенок и, возможно, немного переписал некоторые слова песни. И это оставалось незамеченным в течение многих, многих лет. Но автор песни, Ли Хейзлвуд, поднял вопрос. И вот что я узнал об этом, потому что я действительно участвовал в некоторых симпозиумах и комитетах по этим вопросам с юристами. И, конечно же, на ум приходит имя "Weird Al" Yankovic [американский музыкант, наиболее известный своими пародиями на песни и клипы других музыкантов]. Как ему удалось добиться успеха, переписывая песни? Очевидно, он обратился ко всем и попросил разрешения. И, как мне сказали, единственным человеком, который сказал ему "нет", был Принс, из всех людей; он не позволил ему сделать пародию.



И вот что я узнал об этом, потому что, повторюсь, эта песня MEGADETH, в которой я участвовал, стала одной из тех песен, которые... Как выяснилось, если вы измените текст без разрешения автора, это будет проблемой. И в частности, нельзя сделать пародию или любое другое издевательство над текстом без разрешения автора, иначе он может запретить вам её распространять и подать в суд. Так что он пришел к нам, Ли Хейзлвуд пришел к нам и сказал: "Эй, прекращайте и завязывайте". И чтобы обойти проблему, мы... Мы приглушили звук в тех частях, где текст был изменен... Первое переиздание "Killing Is My Business" было сделано нами в 2001 году, и его невозможно слушать. Даже я, когда слушаю его, думаю: "Боже мой. Хватит, пожалуйста". И вот, когда мы сделали третью версию, "Killing Is My Business - The Final Kill" [в 2018 году], Dave пошел и фактически перепел текст в оригинальном формате, чтобы не было никаких проблем. Так что, я думаю, технически существует три версии этой песни от нас».



















