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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
*Новая песня DARKTHRONE 8
*ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию 7
*ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA 7
*Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего ... 7
*TED NUGENT: «У Канье правильные взгляды» 6
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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
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Megadeth

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21 окт 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

17 окт 2022 : 		 Видео полного выступления VIC AND THE RATTLEHEADS 1993 года

13 окт 2022 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка!»

9 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «Если мой тыл никто не прикрывает, то зачем мне это?»

7 окт 2022 : 		 Гитарист MEGADETH заявил, что у него отличные отношения с DAVE'ом MUSTAINE'ом

4 окт 2022 : 		 DAVE MUSTAINE — об атмосфере в MEGADETH

3 окт 2022 : 		 Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFIELD'ом

1 окт 2022 : 		 Документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH выйдет в 2023 году

28 сен 2022 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 сен 2022 : 		 Гитарист MEGADETH считает, что понимает Dave'a

26 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Здорово делать людей счастливыми в сумасшедшем мире, в котором мы сейчас живём»

25 сен 2022 : 		 MEGADETH впервые сыграли "Soldier On!"

22 сен 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Играть в команде просто класс!»

21 сен 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

20 сен 2022 : 		 Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE'а MUSTAINE'a на их проект

19 сен 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH стал амбассадором THE ROB STEWART SHARKWATER FOUNDATION

18 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о рождении текстов

17 сен 2022 : 		 Новые NFT от MEGADETH

16 сен 2022 : 		 MEGADETH в "Trunk Nation L.A. Invasion"

15 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения»

14 сен 2022 : 		 JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH

12 сен 2022 : 		 MEGADETH получили бронзу

10 сен 2022 : 		 Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, чтобы лучше его узнать

9 сен 2022 : 		 Какую песню JUDAS PRIEST записали MEGADETH?

8 сен 2022 : 		 Ник Менца исполняет материал MEGADETH

8 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о своём подходе к сочинению песен
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|||| сегодня

Новое видео MEGADETH



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"Life In Hell: Chapter IV", новое видео группы MEGADETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Sick, The Dying... And The Dead!".




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