27 фев 2023



Видео полного выступления MEGADETH



Видео полного выступления MEGADETH, которое состоялось 24 февраля в Токио, доступно для просмотра ниже:



"Hangar 18"

"Dread and the Fugitive Mind"

"The Threat Is Real"

"Angry Again"

"Soldier On!"

"Sweating Bullets"

"Trust"

"Conquer or Die!"

"Dystopia"

"Tornado of Souls"

"Symphony of Destruction"

"We'll Be Back"

"Peace Sells... But Who's Buying?"

"Holy Wars... The Punishment Due"







+4 -2



( 5 ) просмотров: 1243