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Megadeth

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31 янв 2019 : 		 Ник Менца исполняет "Holy Wars"

26 янв 2019 : 		 Трек-лист компиляции MEGADETH

16 янв 2019 : 		 Лидер MEGADETH: «Новый альбом будет, возможно, тяжелее "Dystopia"»

13 янв 2019 : 		 Трейлер к биографии покойного барабанщика MEGADETH

12 янв 2019 : 		 Обложка нового сборника MEGADETH

10 янв 2019 : 		 Видео из тура басиста MEGADETH

6 янв 2019 : 		 MEGADETH готовят сюрприз

30 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH о новом альбоме

19 дек 2018 : 		 MEGADETH зимой переиздают два альбома

18 дек 2018 : 		 Видео с выступления басиста MEGADETH

18 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH добивается для металла ещё одной номинации на Грэмми

6 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH надеется выпустить альбом весной

21 ноя 2018 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют классику MEGADETH, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN

7 ноя 2018 : 		 Нереализованный трек MEGADETH с участием MENZA, LOMENZO, POLAND

6 ноя 2018 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

27 сен 2018 : 		 MEGADETH запускают собственный круиз

20 сен 2018 : 		 MEGADETH пригласили на концерт президента Индонезии

5 сен 2018 : 		 Басист MEGADETH введён в Iowa Rock 'N' Roll Hall Of Fame

28 авг 2018 : 		 Лидер MEGADETH: «Я никогда не говорил, что Lars является причиной отсутствия новых шоу "Big 4"»

24 авг 2018 : 		 Обучающее видео от MEGADETH

16 авг 2018 : 		 Биография бывшего барабанщика MEGADETH выйдет зимой

14 авг 2018 : 		 Лидер MEGADETH: «95% того, что в 2019 выйдет новый альбом»

26 июл 2018 : 		 Лидер MEGADETH снизил цену на дом

27 июн 2018 : 		 Гитарист ARCH ENEMY присоединился на сцене к MEGADETH

25 июн 2018 : 		 MEGADETH посвятили песню Винни Полу

19 июн 2018 : 		 Лидер MEGADETH о возможности новых туров Big 4
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Ник Менца исполняет "Holy Wars"



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Ранее неопубликованное видео исполнения бывшим ударником MEGADETH Ником Менцой композиции "Holy Wars" доступно для просмотра. Съемка была сделана на четыре камеры в марте 2014 года в Uberbeatz Studios, Seattle, Washington и является одной из последних в жизни музыканта. Изначально предполагалось выпустить обучающий DVD "Intense Mega Drumming", в которой бы вошли десять песен группы, а также множество подсказок и советов начинающим музыкантам.



Late MEGADETH Drummer NICK MENZA




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