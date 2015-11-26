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Ник Менца исполняет "Holy Wars"



Ранее неопубликованное видео исполнения бывшим ударником MEGADETH Ником Менцой композиции "Holy Wars" доступно для просмотра. Съемка была сделана на четыре камеры в марте 2014 года в Uberbeatz Studios, Seattle, Washington и является одной из последних в жизни музыканта. Изначально предполагалось выпустить обучающий DVD "Intense Mega Drumming", в которой бы вошли десять песен группы, а также множество подсказок и советов начинающим музыкантам.















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