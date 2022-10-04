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Megadeth

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DAVE MUSTAINE — об атмосфере в MEGADETH



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В новом интервью бразильскому изданию Jovem Pan Entretenimento Dave Mustaine рассказал о музыкальной атмосфере в MEGADETH, в частности, о процессе написания песен:

«Сочинение песен для MEGADETH было процессом, который длился годами: мы учились сочинять, учились работать с другими людьми. Было очень легко работать с Kiko [Loureiro, нынешним гитаристом MEGADETH] и Dirk'ом [Verbeuren'ом, нынешним барабанщиком MEGADETH], и со Steve'ом DiGiorgio [который записал басовые партии для последнего альбома MEGADETH "The Sick, The Dying... And The Dead!"] тоже было очень легко. Некоторые люди спрашивали, не собираемся ли мы нанять Steve'a [в качестве постоянного участника MEGADETH], но он в TESTAMENT. И хотя в то время нам казалось хорошей идеей пригласить его поиграть, в то же время для нас было хорошей идеей вернуть james'a [LoMenzo] обратно. И когда он пришёл на некоторое время, чтобы поиграть с MEGADETH в туре, нам стало ясно, что он должен вернуться в группу на постоянной основе».




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4 окт 2022
o
olly71
На этом свете не так уж много неизменных во времени вещей и одна из них это то что Мастейн всегда хвалится нынешними участниками Мегадет но когда они перестают быть участниками группы то или поливает их дерьмом или вообще ни чего о них не говорит.
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