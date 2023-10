сегодня



Видео полного выступления MEGADETH



Видео полного выступления MEGADETH, которое состоялось в рамках Aftershock Festival 2023, доступно для просмотра ниже:



"Hangar 18"

"Mechanix"

"Hook In Mouth"

"Tornado Of Souls"

"We'll Be Back"

"Symphony Of Destruction"

"Peace Sells... But Who's Buying?"







