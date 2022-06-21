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*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
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Megadeth

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21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

19 июн 2022 : 		 Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом

19 июн 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

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10 май 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

10 май 2022 : 		 MEGADETH на USS Lexington

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3 май 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

25 апр 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

14 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!»

13 апр 2022 : 		 DAVID ELLEFSON назвал самую сложную для него в исполнении песню MEGADETH

12 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме»

12 апр 2022 : 		 MEGADETH будут искать новых пивоваров

11 апр 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

5 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о новом альбоме

4 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH рад возвращению James'a LoMenzo

31 мар 2022 : 		 Лидер MEGADETH назвал имя басиста

11 мар 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «У нас есть план и мы его придерживаемся»

27 фев 2022 : 		 Басист MEGADETH на новом сингле MYRONE

21 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH

13 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE и JOHN MOYER исполняют MEGADETH

10 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH

28 янв 2022 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет летом. Может быть

27 янв 2022 : 		 Урок от лидера MEGADETH
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Профессиональное видео с выступления MEGADETH



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Профессиональное видео с выступления MEGADETH, которое состоялось в рамках фестиваля Graspop Metal Meeting, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

00:00 Prince Of Darkness (intro)
01:25 Hangar 18
06:43 Dread And The Fugitive Mind
11:16 Sweating Bullets
17:51 Angry Again
21:35 The Conjuring
27:11 Dystopia
32:26 A Tout Le Monde
37:21 Trust
42:33 Symphony Of Destruction
46:33 Peace Sells
55:12 Holy Wars




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21 июн 2022
f
father
Отличнейшее выступление

просмотров: 105

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