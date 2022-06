сегодня



Профессиональное видео с выступления MEGADETH



Профессиональное видео с выступления MEGADETH, которое состоялось в рамках фестиваля Graspop Metal Meeting, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:00 Prince Of Darkness (intro)

01:25 Hangar 18

06:43 Dread And The Fugitive Mind

11:16 Sweating Bullets

17:51 Angry Again

21:35 The Conjuring

27:11 Dystopia

32:26 A Tout Le Monde

37:21 Trust

42:33 Symphony Of Destruction

46:33 Peace Sells

55:12 Holy Wars







