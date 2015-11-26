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Megadeth

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14 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Мы все — ветви METALLICA»

12 янв 2021 : 		 Лидер MEGADETH открыл название альбома. Возможно(е)

10 янв 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

30 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всегда начинаем сет с... »

24 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

21 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Услышав первый альбом METALLICA, Dave взбесился»

11 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Идём неплохо!»

9 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Сейчас я куда лучший командный член, чем десять лет назад!»

3 дек 2020 : 		 Анонсирован документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH

30 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Новая музыка в новом году»

28 ноя 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Работаем каждый день»

27 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Всевышний познакомил меня с Dave'ом»

10 ноя 2020 : 		 Барабанщик MEGADETH заявил, что с Dave'ом Mustaine'ом «очень круто работать» в студии

7 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH заявил, что его всё ещё чмырят непрофессиональные басисты за игру медиатором

16 окт 2020 : 		 Drum-cam от бывшего барабанщика MEGADETH

15 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Между мной и Dave'ом есть химия»

14 окт 2020 : 		 Менеджер Ника Менцы крошит батон на лидера MEGADETH

8 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «У нас получилась классная пластинка»

7 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы сейчас заняты соло»

5 окт 2020 : 		 Гитарист WARRANT собирался в MEGADETH

5 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH — об иске басиста на 18,5 миллионов

2 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON о предстоящем альбоме MEGADETH: «Песни просто потрясающие»

30 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE не будет писать песни про коронавирус

28 сен 2020 : 		 Новые вина от лидера MEGADETH

27 сен 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о выступлениях MEGADETH с гитаристом SLAYER

25 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE — о споре насчёт авторства песен в MEGADETH
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|||| сегодня

Басист MEGADETH: «Мы все — ветви METALLICA»



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DAVID ELLEFSON ответил на вопрос о том, насколько интересно было бы группе отыграть ещё концерты в рамках "Big Four":

«METALLICA — именно они инициаторы, и мы очень благодарны, что именно они и подумали об этом. Они на том же уровне, что и U2 и THE ROLLING STONES, и мы очень гордимся, что в нашем жанре есть подобная группа.

Послушайте, если бы они когда-нибудь захотели повторить это, конечно, мы были бы счастливы. Но теперь у нас есть ещё одна проблема — SLAYER ушли на покой, так что... Но я рад, что мы запечатлели тот момент, когда все могли, и рад, что мы это сделали, потому что когда METALLICA разослала это предложение всем нам, чтобы собраться вместе и всё осуществить, это укрепило нас всех... Они подтянули нас к своему уровню — это и правда было очень круто. Это своего рода высший вид менталитета служения — они спустились туда, где находимся мы, и подняли нас туда, где находятся они.

METALLICA приняла много ударов за перемены, и то, что они сделали за прошедшие годы, послушайте, они всё ещё METALLICA и являются лидерами нашего жанра. Конечно, я рад, что Dave был в этой группе; у нас не было бы MEGADETH, если бы Dave не был в METALLICA. Так что на каком-то уровне мы все ветви в семейном древе METALLICA».



DAVID ELLEFSON: We Wouldn




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Санчез


14 янв 2021, 12:54		ждем очередной срач между фанатами

гладиатор


14 янв 2021, 13:05		Лучше и не скажешь. Молодец, Дейв! Все абсолютно верно. Ну а Slayer, конечно же, вернутся через пару-тройку лет с новым альбомом и турне (если такие вещи ещё будут существовать). Так что все возможно.

olly71


14 янв 2021, 13:20		гладиатор - Это тебе Керри по секрету сказал что они вернутся ? Ага только Ханнемана откопают Арайе новый позвоночник вставят и Лобарду вернут и сразу вернутся вместе с ЛЕД ЗЕППЕЛИН И Чилдрен оф Бодом прям в один день ))))))))))

Rutger


14 янв 2021, 13:22		Вы там определитесь как-то. То Мастейн ноет, что его не устраивает статус "Металлика и друзья", и он хотел бы четверку на равных. Теперь Джуниор едва только Ларса в задницу не поцеловал, восхваляя Примадоннику.

olly71


14 янв 2021, 13:30		Rutger - Кроме Мастейна ещё и все Слеера были крайне не довольны таким статусом на тех концертах и говорили что больше не будут учавствовать в таком спектакле если он когда то ещё состоится .


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