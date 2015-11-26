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Басист MEGADETH : «Мы все — ветви METALLICA»



DAVID ELLEFSON ответил на вопрос о том, насколько интересно было бы группе отыграть ещё концерты в рамках "Big Four":



«METALLICA — именно они инициаторы, и мы очень благодарны, что именно они и подумали об этом. Они на том же уровне, что и U2 и THE ROLLING STONES, и мы очень гордимся, что в нашем жанре есть подобная группа.



Послушайте, если бы они когда-нибудь захотели повторить это, конечно, мы были бы счастливы. Но теперь у нас есть ещё одна проблема — SLAYER ушли на покой, так что... Но я рад, что мы запечатлели тот момент, когда все могли, и рад, что мы это сделали, потому что когда METALLICA разослала это предложение всем нам, чтобы собраться вместе и всё осуществить, это укрепило нас всех... Они подтянули нас к своему уровню — это и правда было очень круто. Это своего рода высший вид менталитета служения — они спустились туда, где находимся мы, и подняли нас туда, где находятся они.



METALLICA приняла много ударов за перемены, и то, что они сделали за прошедшие годы, послушайте, они всё ещё METALLICA и являются лидерами нашего жанра. Конечно, я рад, что Dave был в этой группе; у нас не было бы MEGADETH, если бы Dave не был в METALLICA. Так что на каком-то уровне мы все ветви в семейном древе METALLICA».















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