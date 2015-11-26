Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 48
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 44
*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 39
*Видео с текстом от AVANTASIA 37
*Бывший вокалист ACCEPT разогреет бывшего вокалиста ACCEPT 32
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



19 дек 2018 : 		 MEGADETH зимой переиздают два альбома

18 дек 2018 : 		 Видео с выступления басиста MEGADETH

18 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH добивается для металла ещё одной номинации на Грэмми

6 дек 2018 : 		 Лидер MEGADETH надеется выпустить альбом весной

21 ноя 2018 : 		 DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют классику MEGADETH, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN

7 ноя 2018 : 		 Нереализованный трек MEGADETH с участием MENZA, LOMENZO, POLAND

6 ноя 2018 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

27 сен 2018 : 		 MEGADETH запускают собственный круиз

20 сен 2018 : 		 MEGADETH пригласили на концерт президента Индонезии

5 сен 2018 : 		 Басист MEGADETH введён в Iowa Rock 'N' Roll Hall Of Fame

28 авг 2018 : 		 Лидер MEGADETH: «Я никогда не говорил, что Lars является причиной отсутствия новых шоу "Big 4"»

24 авг 2018 : 		 Обучающее видео от MEGADETH

16 авг 2018 : 		 Биография бывшего барабанщика MEGADETH выйдет зимой

14 авг 2018 : 		 Лидер MEGADETH: «95% того, что в 2019 выйдет новый альбом»

26 июл 2018 : 		 Лидер MEGADETH снизил цену на дом

27 июн 2018 : 		 Гитарист ARCH ENEMY присоединился на сцене к MEGADETH

25 июн 2018 : 		 MEGADETH посвятили песню Винни Полу

19 июн 2018 : 		 Лидер MEGADETH о возможности новых туров Big 4

14 июн 2018 : 		 MEGADETH впервые за 17 лет сыграли "The Conjuring"

31 май 2018 : 		 Репетиционное видео гитариста MEGADETH

26 май 2018 : 		 Фрагмент переиздания MEGADETH

17 май 2018 : 		 Акустика от лидера MEGADETH

8 май 2018 : 		 Лидер MEGADETH исполняет "Symphony Of Destruction"

25 апр 2018 : 		 Видеотрейлер MEGADETH к делюксовомму переизданию "Killing Is My Business... And Business Is Good"

25 апр 2018 : 		 JEFF YOUNG и SHERRI KLEIN исполнили кавер Тома Уэйтса

18 апр 2018 : 		 MEGADETH опубликовали видео из тура по Латинской Америке
Показать далее
| - |
|||| сегодня

MEGADETH зимой переиздают два альбома



*
zoom
*
* *
15 февраля на BMG состоится выпуск сразу двух переизданий альбомов MEGADETH: "The World Needs A Hero" и "The System Has Failed".

"The World Needs A Hero" был выпущен в мае 2001 года и попал на 16 строчку чартов Billboard Top 200, а также заслужил массу тёплых откликов от критиков.

Трек-лист:

01. Disconnect

02. The World Needs A Hero

03. Moto Psycho

04. 1000 Times Goodbye

05. Burning Bridges

06. Promises

07. Recipe For Hate…Warhorse

08. Losing My Senses

09. Dread And The Fugitive Mind

10. Silent Scorn

11. Return to Hangar

12. When

13. Coming Home (CD Bonus Track)

Ремастеринг материала проводил Ted Jensen (GUNS N' ROSES, MASTODON, MACHINE HEAD, TRIVIUM). Новая версия будет содержать редкий концертный трек "Coming Home" на CD и в цифровом варианте. Впервые этот альбом будет доступен на виниле на территории Северной Америки. CD отсутствовал в продаже пять лет.

"The System Has Failed" был выпущен в сентябре 2004 года и дебютировал на восемнадцатой строчке чартов Billboard Top 200.

Трек-лист:

01. Blackmail The Universe

02. Die Dead Enough

03. Kick The Choir

04. The Scorpion

05. Tears In A Vial

06. I Know Jack

07. Back In The Day

08. Something That I'm Not

09. Truth Be Told

10. Of Mice And Men

11. Shadow Of Deth

12. My Kingdom

13. Time / Use The Man (Live) (CD Bonus Track)

14. Conjuring (Live) (CD Bonus Track)

Ремастеринг материала проводил Ted Jensen (GUNS N' ROSES, MASTODON, MACHINE HEAD, TRIVIUM). Новая версия будет содержать редкие концертные треки "Time/Use The Man" и "Conjuring" на CD и в цифровом варианте. Впервые этот альбом будет доступен на виниле на территории Северной Америки. Альбом отсутствовал в продаже 5 лет.



MEGADETH




Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 440

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Lacrimosa Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом