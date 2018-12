сегодня



MEGADETH зимой переиздают два альбома



15 февраля на BMG состоится выпуск сразу двух переизданий альбомов MEGADETH: "The World Needs A Hero" и "The System Has Failed".



"The World Needs A Hero" был выпущен в мае 2001 года и попал на 16 строчку чартов Billboard Top 200, а также заслужил массу тёплых откликов от критиков.



Трек-лист:



01. Disconnect



02. The World Needs A Hero



03. Moto Psycho



04. 1000 Times Goodbye



05. Burning Bridges



06. Promises



07. Recipe For Hate…Warhorse



08. Losing My Senses



09. Dread And The Fugitive Mind



10. Silent Scorn



11. Return to Hangar



12. When



13. Coming Home (CD Bonus Track)



Ремастеринг материала проводил Ted Jensen (GUNS N' ROSES, MASTODON, MACHINE HEAD, TRIVIUM). Новая версия будет содержать редкий концертный трек "Coming Home" на CD и в цифровом варианте. Впервые этот альбом будет доступен на виниле на территории Северной Америки. CD отсутствовал в продаже пять лет.



"The System Has Failed" был выпущен в сентябре 2004 года и дебютировал на восемнадцатой строчке чартов Billboard Top 200.



Трек-лист:



01. Blackmail The Universe



02. Die Dead Enough



03. Kick The Choir



04. The Scorpion



05. Tears In A Vial



06. I Know Jack



07. Back In The Day



08. Something That I'm Not



09. Truth Be Told



10. Of Mice And Men



11. Shadow Of Deth



12. My Kingdom



13. Time / Use The Man (Live) (CD Bonus Track)



14. Conjuring (Live) (CD Bonus Track)



Ремастеринг материала проводил Ted Jensen (GUNS N' ROSES, MASTODON, MACHINE HEAD, TRIVIUM). Новая версия будет содержать редкие концертные треки "Time/Use The Man" и "Conjuring" на CD и в цифровом варианте. Впервые этот альбом будет доступен на виниле на территории Северной Америки. Альбом отсутствовал в продаже 5 лет.















