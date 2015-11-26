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Megadeth

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Лидер MEGADETH: «Мне было так обидно читать всё дерьмо, что вылил на меня Ник перед смертью»



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В рамках промоушна новой книги "Rust In Peace: The Inside Story Of The Megadeth Masterpiece" лидер MEGADETH Dave Mustaine коснулся темы Ника Менцы:

«Химия между Ником и Marty, не поймите меня неправильно, была просто изумительная. И моё сердце просто разрывается в клочья, когда я об этом думаю. И именно поэтому я написал на заднике книги "In Loving Memory", а не "In Memory Of".

Ник наговорил достаточно дерьма в мой адрес перед своей смертью, особенно для вас (Loudwire). И я думал: "Ник, почему ты так делаешь? Я не сделал тебе ничего плохого, я всегда за тебя боролся".

Когда я прочитал всё то, что он про меня наговорил, мне было очень больно. Просто когда возник вопрос реюниона, Ellefson озвучил всё происходящее, и я не говорил, что Ник был не готов — это Dave сказал. Я был очень этим раздражён, я хотел работать с Ником, но потом в какой-то момент сам сказал: "А знаете что... Если не получится сработаться с ним в студии, давайте позовём кого-то ещё в студию и сыграем с ним, а потом возьмём Ника для концертов". Я по полной программе искал варианты для него, а потом он вдруг выкатывает какие-то непомерные суммы и хочет продавать через нас весь мерчендайз, что у него был.

У Marty Friedman'а очень успешная карьера в Японии, где он зарабатывает достаточно денег. И это тот момент, когда я подумал, что всё звучит немного странно, когда он сказал, что должен заплатить всей своей команде, пока его нет, а не только ему самому. Потому что я думал, что мы заплатим тебе за то, что ты делаешь, кто же меняет лошадей на переправе — только если кто-то упал. А потом, когда мы узнали, что он хочет продать свой товар, своё это, своё то, своё вот это, своё сё, когда он захотел эту сумасшедшую сумму и хотел повсюду летать первым классом... Я сказал менеджменту: "Я с этим мириться не намерен».

MEGADETH





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


9 сен 2020, 15:27		ну учитывая сколько ты дерьма вылил на металлику.... старый рыжий лицемер


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