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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 47
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 24
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
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Megadeth

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Барабанщик MEGADETH рад, что Dave использовал его идеи для нового альбома



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В новом интервью Roppongi Rocks барабанщик MEGADETH Dirk Verbeuren рассказал о своём вкладе в предстоящий альбом группы, получивший название "The Sick, The Dying... And The Dead!", который выйдет 2 сентября на лейбле UMe. Диск станет первой студийной записью Dirk'a с MEGADETH — он официально присоединился к группе шесть лет назад. Verbeuren рассказал:

«Я чувствую, что смог выразить себя в новых песнях. Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] приветствовал вклад Kiko [Loureiro, гитара] и мой вклад как авторов и исполнителей. Он оставил нам много свободы для экспериментов во время сочинения и в студии, и мы работали вместе, чтобы освоить новые возможности. Это была напряжённая работа, но вместе с тем весёлая.

Конечно, я люблю привносить свои идеи, но для меня не менее важно дать поклонникам MEGADETH, одним из которых я сам являюсь, всё, что они успели полюбить в группе. Для меня это означает не просто играть в меру своих возможностей, но и понимать, что представляет собой хорошая песня MEGADETH, а также то, какой вклад в каждую песню внесли предыдущие барабанщики, такие как Гар Самуэльсон и Ник Менца. В этом отношении три года, проведённые в турне в поддержку "Dystopia", исполняя эту классику, многому меня научили. День за днём я впитывал в себя то, что представляет собой звучание MEGADETH и как барабаны вписываются в это звучание. Dave очень помог мне, предложив изучить каждый нюанс каждой партии ударных. Мне всегда нравились стили Гара и Ника, и это здорово, что я могу идти по их стопам».




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