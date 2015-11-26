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Лидер MEGADETH — об иске басиста на 18,5 миллионов



В рамках одной из бесед с лидером MEGADETH Dave'ом Mustaine'ом у него спросили об иске David'a Ellefson'a на $18,5 миллионов в 2004 году, на что он ответил:



«Я считаю, что прощение — великая вещь. Когда David подал иск против меня на 18,5 миллионов и суд его отклонил и заставил его ещё и заплатить, он изрядно вылил помоев на публике. И мне было очень, очень, очень больно оттого, что он говорил обо мне. И я решил: "А знаете... Если я больше никогда его не увижу, думаю, со мной всё будет в порядке". И мне было грустно, но я решил, что его больше нет. Однажды я летел домой из Далласа, и рейс остановился в [родном городе David'a] Фениксе, и по какой-то глупой причине я позвонил ему и сказал: "Эй, хочешь поужинать?" И он ответил согласием. Мы пошли в какой-то ресторан, и первое, что он сказал мне при встрече, было: "Я хочу сказать тебе, это была самая глупая вещь, которую я когда-либо делал, подавая на тебя в суд, я хочу извиниться". Я посмотрел на него и, немного выждав, сказал: "Dave, я прощаю тебя. Я полностью прощаю тебя. Я люблю тебя". И вот так всё и закончилось. И я полагаю, что из этой истории людям стоит извлечь положительный момент — быть может, есть кто-то, кого вы должны простить или кто-то, перед кем вам стоит извиниться... Так вот, скажу вам, что сделав это, вы будете ощущать себя намного лучше».













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