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Megadeth

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5 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH — об иске басиста на 18,5 миллионов

2 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON о предстоящем альбоме MEGADETH: «Песни просто потрясающие»

30 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE не будет писать песни про коронавирус

28 сен 2020 : 		 Новые вина от лидера MEGADETH

27 сен 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о выступлениях MEGADETH с гитаристом SLAYER

25 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE — о споре насчёт авторства песен в MEGADETH

19 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH не знал, почему ему больно

18 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всем обязаны METALLICA»

17 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Как бы мне ни был противен Chris Poland, он был отличным гитаристом»

15 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым»

10 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Реюнион MEGADETH не случился из-за денег»

9 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мне было так обидно читать всё дерьмо, что вылил на меня Ник перед смертью»

30 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

28 авг 2020 : 		 Бывший басист MEGADETH заявил, что босс Spotify должен сидеть в тюрьме

24 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

16 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

14 авг 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Да я бы сам такого выпер из METALLICA!»

3 авг 2020 : 		 Почему MEGADETH решили не записывать новый альбом удалённо

2 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

1 авг 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Dave пишет одни из лучших риффов в мире!»

29 июл 2020 : 		 DAVE MUSTAINE сказал, что новый альбом MEGADETH «получается отличным»

27 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

22 июл 2020 : 		 Пазлы MEGADETH выйдут осенью

21 июл 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о новом альбоме MEGADETH: «Это будет феноменальная пластинка!»

19 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

14 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
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Лидер MEGADETH — об иске басиста на 18,5 миллионов



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В рамках одной из бесед с лидером MEGADETH Dave'ом Mustaine'ом у него спросили об иске David'a Ellefson'a на $18,5 миллионов в 2004 году, на что он ответил:

«Я считаю, что прощение — великая вещь. Когда David подал иск против меня на 18,5 миллионов и суд его отклонил и заставил его ещё и заплатить, он изрядно вылил помоев на публике. И мне было очень, очень, очень больно оттого, что он говорил обо мне. И я решил: "А знаете... Если я больше никогда его не увижу, думаю, со мной всё будет в порядке". И мне было грустно, но я решил, что его больше нет. Однажды я летел домой из Далласа, и рейс остановился в [родном городе David'a] Фениксе, и по какой-то глупой причине я позвонил ему и сказал: "Эй, хочешь поужинать?" И он ответил согласием. Мы пошли в какой-то ресторан, и первое, что он сказал мне при встрече, было: "Я хочу сказать тебе, это была самая глупая вещь, которую я когда-либо делал, подавая на тебя в суд, я хочу извиниться". Я посмотрел на него и, немного выждав, сказал: "Dave, я прощаю тебя. Я полностью прощаю тебя. Я люблю тебя". И вот так всё и закончилось. И я полагаю, что из этой истории людям стоит извлечь положительный момент — быть может, есть кто-то, кого вы должны простить или кто-то, перед кем вам стоит извиниться... Так вот, скажу вам, что сделав это, вы будете ощущать себя намного лучше».

MEGADETH





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


5 окт 2020, 00:14		Даааа, сумма - что надо :/


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