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Почему MEGADETH решили не записывать новый альбом удалённо



В недавнем интервью с барабанщик MEGADETH Dirk Verbeuren тот ответил на вопрос о том, почему группа решила не записывать новый альбом удалённо:



«По сути в прошлом году я вернулся в Нэшвилл ради работы над материалом. Мы собирались где-то на лето, чтобы поработать над кучей демо-версий, которые у нас были, и придумали несколько новых идей. Так что мы были вместе в Нэшвилле три месяца [работали над] музыкой, прежде чем нам пришлось отменить наши концерты до конца того года, чтобы Dave мог полностью сосредоточиться на том, чтобы улучшить своё самочувствие [после того, как ему поставили диагноз рак горла], провести лечение, вылечиться [и] отдохнуть, — это нужно было сделать. Потом был план закончить всё в начале этого года и поехать в тур по альбому. Но тут грянула пандемия, поэтому мы решили просто сосредоточиться на записи. И как только появилась возможность для безопасного путешествия — а это было пару месяцев назад, там, где живёт Dave Mustaine, была хорошая ситуация по количеству заболевших... И пусть мне и не очень хотелось куда-то ехать, я решил не лететь, а поехать на машине. Я взял машину напрокат и поехал из Лос-Анджелеса в Нэшвилл, провёл там около 10 дней, записывая партии ударных. David тоже приехал и писал свои партии. После этого Dave приступил к работе над своими партиями. А вот Kiko сейчас в Европе, он в феврале поехал навестить семью жены после нашего тура и застрял. И как только он сможет вернуться в Штаты, а я надеюсь, что это будет возможно в ближайшее время, тогда он приедет и запишет свои партии. Мы решили не записываться удалённо — время терпит».













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