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Megadeth

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Лидер MEGADETH: «Концептуальный альбом не про меня»



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В недавнем интервью Heavy Consequence у лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a спросили, хотел ли он когда-нибудь сделать концептуальную пластинку, на что он ответил:

«Нет. Мне никогда не было интересно создавать концептуальные альбомы. Мне кажется, это слишком сужает рамки. А взять идею, выбить из неё всё дерьмо и сделать из неё 10–12 песен — мне есть о чём написать и без этого.

Когда у тебя так много музыки, зачем сочинять столько музыки, а не лирику, чтобы уравновесить её? Если ты настоящий автор песен, ты должен уметь делать и то, и другое. Многие люди даже сейчас только музыканты, они не авторы песен. А некоторые из тех, кто пишет песни в группах, не являются авторами песен. Поэтому всегда приятно видеть людей, которые являются мастерами своего дела».




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