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Megadeth

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DAVID ELLEFSON о предстоящем альбоме MEGADETH: «Песни просто потрясающие»



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David Ellefson из группы MEGADETH недавно побеседовал с гитаристом SEPULTURA Andreas'ом Kisser'ом и басистом Paulo Xisto Pinto Jr. в рамках еженедельной интернет-серии "SepulQuarta".

Говоря о подходе MEGADETH к следующему альбому, Ellefson поведал:

«Мы заранее запланировали работу над новым альбомом MEGADETH. Мы сочиняем его уже около трёх лет — мы не спешим с ним.

Одна из вещей, которую сказал Dave [Mustaine, лидер MEGADETH]: «Мы просто приступаем к работе. Мы пишем. Мы записываем. А потом мы просто выпускаем его и возвращаемся в турне". И ещё он сказал: "Одна из вещей, которую я хочу сделать, это просто найти время, чтобы посидеть и послушать то, что получилось", как мы делали в старые добрые времена.

Те ранние песни MEGADETH — например, "Peace Sells", возможно, является тем исключением, когда она в действительности была написана сразу. "Symphony Of Destruction", "Sweating Bullets" — некоторые из этих песен говорят сами за себя... Забавно, ведь это одни из наших самых грандиозных хитов — знаете, они просто появляются в репетиционной комнате; они просто получаются. А потом появляются другие, для которых есть только идея, а затем вы откладываете их, а через неделю вы вытаскиваете их и придумываете проигрыш или добавляете ещё один рифф. И многие вещи MEGADETH создавались именно так.

Использовать такой же подход к записи, делать что-то, что больше похоже на то, что всегда делаешь, было приятно. И я думаю, что песни потрясающие. Мы с Dirk'ом [Verbeuren'ом, ударные] в конце концов отправились в Нэшвилл в мае и начале июня, чтобы записать бас-гитару и барабаны. И я должен сказать тебе, чувак, Dirk просто сокрушительный».

Несколько дней назад Mustaine рассказал "Out Of The Box With Jonathan Clarke", что MEGADETH сейчас «в процессе» записи гитарных соло для нового альбома:

«Kiko Loureiro [гитара] находится со мной в студии, и мы закончили со всеми басовыми и барабанными партиями и почти закончили со всеми партиями ритм-гитары. Нам ещё осталось кое-что доделать, а затем мы приступим к вокалу и соло-гитарам. А после этого, наверное, будет то, что я люблю больше всего: приятная музыка».

DAVID ELLEFSON On Upcoming MEGADETH Album:





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КомментарииСкрыть/показать 15 )

Alias


2 окт 2020, 10:32		Старо предание...

AnyMetalYouLike


2 окт 2020, 11:22		Ну, а какими им ещё быть? Трудно представить что кто-то перед выходом альбома такой: "Ну, честно говоря, получилось у нас говно. Вы уж извините, такого больше не повторится, в этот раз купите что бог послал, а мы в следующий раз постараемся получше!"

hansi_hrb


2 окт 2020, 11:47		Хуйня этот ваш мегадетх. Вот enslaved новый вышел. А о нем еще никто и не написал.

olly71


2 окт 2020, 11:49		В отсутствие всех гастролей больше полугода уже пишут альбом полностью сочинённый ещё к лету 2019 и сделано только половина ))))) Альбом 1988 года записали за 3 недели в перерывах между 2х летними непрекращающимися концертами постоянно обдолблеными из материала сочинённого в дороге и получился шедевр на века .

Petrovich Sexyy


2 окт 2020, 11:56		"Хуйня этот ваш мегадетх. Вот enslaved новый вышел. А о нем еще никто и не написал."

Ну вот я благодаря Мегадэт об этом узнал

Jack of Diamonds


2 окт 2020, 12:38		Хуйня этот ваш Энслейвед. Вот Napalm Death новый вышел

thoxic_ololost


2 окт 2020, 12:47		Хуйня этот ваш Напалм Дэз, вот новая новость про книгу Роба Хэлфорда вышла.

wroong


2 окт 2020, 13:33		Хуйня этот ваш Роб Хэлфорд, вот Юра Лоза сорок лет уже ни хуя не делает.

Svarg_1349


2 окт 2020, 13:40		Хуйня этот ваш Юрий Лоза, вышел новый сингл Decembre Noir.

DasMan


2 окт 2020, 14:11		Всё хуйня, без каких либо исключений.

Но несмотря на это, мы все всё-равно будем ждать и слушать этот альбом.

hansi_hrb


2 окт 2020, 14:16		Но несмотря на это, мы все всё-равно будем ждать и слушать этот альбом.

-------------------------------

но не покупать

kircore


2 окт 2020, 14:56		-Хуйня этот ваш Юрий Лоза, вышел новый сингл Decembre Noir.

Очень слабо.

Sw0Rn


2 окт 2020, 15:07		Чё прям ни одной проходной не будет, все хиты?

DasMan


2 окт 2020, 15:48		Для Мастейна и Эллефсона - да, все хиты.
А то что кому то не понравится, так о вкусах не спорят, и особенно с безвкусными мудаками.

Flaming


2 окт 2020, 16:17		olly71,
в 88-м ты регулярно мог всю ночь не спать, пить, и вставлять в кого-то шланг.
А утром спокойно идти на работу или учебу.

Повтори то же самое 32 года спустя. С тем же успехом)


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