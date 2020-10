сегодня



DAVID ELLEFSON о предстоящем альбоме MEGADETH : «Песни просто потрясающие»



David Ellefson из группы MEGADETH недавно побеседовал с гитаристом SEPULTURA Andreas'ом Kisser'ом и басистом Paulo Xisto Pinto Jr. в рамках еженедельной интернет-серии "SepulQuarta".



Говоря о подходе MEGADETH к следующему альбому, Ellefson поведал:



«Мы заранее запланировали работу над новым альбомом MEGADETH. Мы сочиняем его уже около трёх лет — мы не спешим с ним.



Одна из вещей, которую сказал Dave [Mustaine, лидер MEGADETH]: «Мы просто приступаем к работе. Мы пишем. Мы записываем. А потом мы просто выпускаем его и возвращаемся в турне". И ещё он сказал: "Одна из вещей, которую я хочу сделать, это просто найти время, чтобы посидеть и послушать то, что получилось", как мы делали в старые добрые времена.



Те ранние песни MEGADETH — например, "Peace Sells", возможно, является тем исключением, когда она в действительности была написана сразу. "Symphony Of Destruction", "Sweating Bullets" — некоторые из этих песен говорят сами за себя... Забавно, ведь это одни из наших самых грандиозных хитов — знаете, они просто появляются в репетиционной комнате; они просто получаются. А потом появляются другие, для которых есть только идея, а затем вы откладываете их, а через неделю вы вытаскиваете их и придумываете проигрыш или добавляете ещё один рифф. И многие вещи MEGADETH создавались именно так.



Использовать такой же подход к записи, делать что-то, что больше похоже на то, что всегда делаешь, было приятно. И я думаю, что песни потрясающие. Мы с Dirk'ом [Verbeuren'ом, ударные] в конце концов отправились в Нэшвилл в мае и начале июня, чтобы записать бас-гитару и барабаны. И я должен сказать тебе, чувак, Dirk просто сокрушительный».



Несколько дней назад Mustaine рассказал "Out Of The Box With Jonathan Clarke", что MEGADETH сейчас «в процессе» записи гитарных соло для нового альбома:



«Kiko Loureiro [гитара] находится со мной в студии, и мы закончили со всеми басовыми и барабанными партиями и почти закончили со всеми партиями ритм-гитары. Нам ещё осталось кое-что доделать, а затем мы приступим к вокалу и соло-гитарам. А после этого, наверное, будет то, что я люблю больше всего: приятная музыка».













