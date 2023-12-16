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Megadeth

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Лидер MEGADETH готов претендовать на место в Голос 80+



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Dave Mustaine в интервью The SDR Show ответил на вопрос, сколько ещё он сможет записать альбомов:

«Я думал об этом на днях. Если между альбомами проходит два года — допустим, так и есть, если я успеваю выпускать их быстро, — то, возможно, пройдут три года, но предположим минимально — два года, и я выпускаю альбом. С выхода альбома [2022 года "The Sick, The Dying... And The Dead!"] прошло около года, так что до 25-го мы дотянем. У нас есть всевозможные юбилейные туры, которые мы планируем прямо сейчас. "Rust In Peace" исполнится 25 лет, где-то так, или лет 30 в следующем году. А потом, если мы соберёмся в студию, скажем так, на это уйдёт год. Это 26-й. Ещё два года — это 27-й, 28-й. А потом мы возвращаемся в студию. И снова записываем ещё две пластинки. Когда наступит 31-й, мне будет 70.

Думаю ли я, что смогу продолжать заниматься музыкой? Я считаю, что это возможно благодаря развитию современной медицины — таким вещам, как медицинские кровати [видимо, он имеет в виду теорию заговора, согласно которой существуют секретные кровати, способные чудесным образом исцелять людей и продлевать жизнь], и все эти безумные новые разработки, которые сделали для людей с различными хроническими заболеваниями, для меня с хронической болью и раком... Сейчас у меня ремиссия. Я не веду себя так: "Бедный я". Потому что это я не "бедный". Я победил. Я, б$$$ь, победил. Я победил рак, и я буду продолжать бороться, чтобы он не вышел за пределы дозволенного. Допустим, я выпущу три пластинки, а это девять лет. Время пройдёт довольно быстро. Я реально думаю, в какой форме я буду в свои 70 лет? И должен сказать, что сейчас я чувствую себя очень хорошо. Я всё ещё занимаюсь, тренируюсь, продолжаю кардиотренировки, хорошо питаюсь, почти не пью и очень хорошо забочусь о себе. Так что я думаю, если не случится ничего плохого, я смогу прожить до 80, а может, и до 90, если повезёт».




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16 дек 2023
gravitgroove
До этого еще дожить нужно, а выглядит он супернехорошо для 62 годков.
16 дек 2023
У
Умник
На фото показалось Газманов
Like!1
16 дек 2023
olly71
Есть кто выглядит старше своих лет как не старается а есть наоборот . Вон Дубинин курит как паровоз всю жизнь бухает но внешне не стареет уже лет двадцать хотя старше Мастейна.
Like!1
16 дек 2023
M
Mike Barlow
Здоровья, конечно. Но честно говоря, выглядит он и старым и, скажем так, нездоровым.
Like!1

просмотров: 568

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