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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
*Умер гитарист SOILWORK 11
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Megadeth

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Барабанщик MEGADETH: «Играть в команде просто класс!»



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В новом интервью для Sick Drummer Magazine Dirk Verbeuren поделился впечатлениями от работы над новым альбомом MEGADETH:

«Я просто восхищён. Я благодарен за то, что я в деле. Это самое лучшее, что я могу придумать. Я даже не могу сказать, что это сбывшаяся мечта, потому что я не думаю, что когда-либо мечтал о чём-то таком безумном, как это. Я был счастлив играть на барабанах и пытаться зарабатывать этим на жизнь, и это само по себе было для меня счастьем. Это было не всегда легко, и я думаю, что любая хорошая работа не всегда легка, иногда приходилось бороться. Но я никогда не думал: "Я должен быть в такой-то крупной группе", так что когда такое произошло, я до сих пор не могу отделаться от мысли, что всё это нечто нереальное. В то же время я должен сказать, что я очень много работал всю свою жизнь. Я всегда был человеком, который когда что-то делает, выкладывается на сто процентов. Упорство в трудные времена и постоянные попытки не опускать голову и продолжать учиться новому окупились в долгосрочной перспективе.

Бывали времена, когда я хотел сдаться, как и любой человек, когда всё кажется безнадёжным. Несколько раз я говорил своей жене, что, может быть, мне стоит найти нормальную работу, и жизнь станет немного проще, и я смогу просто остаться дома и не пытаться оплачивать счета и работать на износ 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных, без отпуска, и просто вести нормальную семейную жизнь. Но в конце концов я знаю, к чему лежит моя душа, и поэтому я бы не стал отступать. И я обязан поблагодарить моих родителей, мою жену, моих учителей, моих друзей — всех, кто поддерживал меня и мою семью на протяжении многих лет, когда я занимался этим, — я в долгу перед ними, потому что они очень много раз помогали мне и уговаривали меня вернуться к тому, что я хотел делать, когда это казалось безнадёжным.

Но, возвращаясь к вопросу, могу сказать, что это невероятное ощущение. Я так рад, что людям нравится новый альбом, и я просто счастлив быть его частью. Я рад, что внёс в него свой вклад, потому что я не знал, когда приступал к работе, какой будет моя роль. Быть в туре с группой это одно — ты играешь песни, вот тебе песни, разучи, и всё будет круто. Ты знакомишься с ребятами, узнаёшь, как они работают в турне. И тут ты идёшь в студию звукозаписи или, скорее, в студию группы и начинаешь сочинять материал, и не имеешь ни малейшего представления о том, чем всё закончится. И Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] сказал нам — мне, Kiko [Loureiro, гитаристу MEGADETH] и David'у [Ellefson'у, бывшему басисту MEGADETH] в то время: "Приносите материал. Приносите идеи. Мне нужны ваши идеи". И я подумал: "Круто". Я написал несколько вещей. Я немного играю на гитаре, так что я сделал несколько демо-записей дома, записал несколько риффов, записал несколько идей песен и принёс их. Я не ожидал, что что-то из моего материала куда-то пойдёт, потому что это же Dave Mustaine, о чём ещё говорить. Кто я такой по сравнению с Dave'ом Mustaine'ом? Или Kiko Loureiro, который является одним из лучших гитаристов в мире, — я ничто по сравнению с ними. Тем не менее, всё равно кое-что попало на альбом. Например, песня "Life In Hell", которая является второй на альбоме, основана на демо, которое сделал я. И ещё у меня был рифф в третьей песне — "Night Stalkers", который всем очень понравился, и про который каждый сказал: "Мы должны это использовать". Так что у меня просто крышу снесло, потому что я не ожидал такого. Но, опять же, я счастлив, что решил попробовать. Я слушал Dave'а, старался, шёл в русле его идеи и предлагал некоторые вещи. Это доказательство того, что нужно верить в себя. Нужно верить, что ты можешь сделать то, что хочешь сделать. И я и правда хотел внести свой вклад. Я думал: "Было бы здорово, если бы я смог. Потому что это группа, которую я люблю, и если некоторые мои идеи вдохновят других ребят, и мы сможем сделать песню вместе, это чертовски круто. Если я смогу сделать что-то ещё, кроме сочинения барабанных партий на альбоме, это будет чертовски круто". И вот это перед вами — всё на самом деле произошло, и людям нравится трэшевое направление этой пластинки. И мне не стыдно сказать, что я определённо причастен к этому, потому что это MEGADETH, на которых я вырос: "Peace Sells", "Killing Is My Business", следующие несколько альбомов после этого — это MEGADETH, которыми я наслаждался, которых я видел живьём в 1990 году во время тура "Clash Of The Titans" в поддержку альбома "Rust In Peace". Так что это прекрасное чувство. Я благодарен каждому дню, и я наслаждаюсь каждым днём, когда мы колесим по городам и странам».




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