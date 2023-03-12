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Megadeth

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DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH



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В новом интервью для Heavy лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал, что изменилось в его группе с момента последнего выступления MEGADETH в Австралии в 2015 году:

«Многое, я бы сказал. У нас было несколько изменений в составе, и каждый раз, когда это происходило, новый человек, который приходил, был лучше. Когда мы расстались с барабанщиком до Dirk'a [Verbeuren'a, нынешнего барабанщика MEGADETH], это был Shawn Drover, ещё до Chris'a Adler'a [LAMB OF GOD], — мы попытались собрать состав "Rust In Peace". С Ником [Менцей, бывшим барабанщикои MEGADETH] ничего не вышло: он пошёл в одну сторону, а мы — в другую. Мы связались с Adler'ом и попросили его сыграть на записи, а затем, возможно, связаться с Ником Менцей и пригласить его в турне с нами, поскольку он не мог участвовать в записи. Это тоже не сработало, поэтому мы попросили Криса записать альбом "Dystopia" и остаться, а пока мы это делали, Chris и его группа пошли разными путями. Мы не знали, с кем останется Chris — с нами или с ними. Конечно, мы хотели, чтобы он остался с LAMB OF GOD. Мне грустно, что он ушёл и что между ними существует какая-то дистанция. Я считаю, что Art [Cruz, нынешний барабанщик LAMB OF GOD] — потрясающий барабанщик. А потом Chris Adler порекомендовал Dirk'a. И Dirk, на мой взгляд, лучший барабанщик, который у нас был со времён Гара Самуэльсона. Он большой поклонник Гара, и это та сила, которая движет MEGADETH: это джаз-металл, а не рок-металл. Ник был суперталантливым и мощным барабанщиком, и он, к счастью, тоже использовал много джазовых приёмов. Так что у нас почти получилось то волшебство, которое существовало, когда с нами был Гар, но у нас определённо было то, чего не было у Гара, а именно сила, которой обладал Ник Менца.

То же самое можно сказать и о бас-гитаре. David Ellefson [бывший басист MEGADETH] был в группе, потом он ушёл. James [LoMenzo, нынешний басист MEGADETH] пришёл. Затем он покинул группу. Ellefson вернулся, потому что братья Drover [барабанщик Shawn и гитарист Glen] продолжали давить на меня, чтобы я сделал это — вернул Ellefson'a. Он пришёл, и у нас произошла какая-то странная фигня. Я пригласил Steve'a DiGiorgio для записи альбома "The Sick, The Dying... And The Dead!", после чего вернулся James. И я рад, что он вернулся. На сцене он поёт просто потрясающе. Он и правда хорошо умеет петь, так что он помогает мне в вокальном плане. А ещё Kiko [Loureiro, гитара], как вы знаете... После того, как я расстался с Chris'ом Broderick'ом [бывшим гитаристом MEGADETH]... Куда деваться от того, что у нас были Marty Friedman и Chris Poland, и пришло время снова менять гитариста? Итак, Kiko... Я видел в Интернете видео, на котором Kiko фактически выходил один на один против Chris'a Broderick'a. Кто-то снял это на видео. Я посмотрел его и сказал: "Чёрт! Я должен связаться с этим парнем". Забавно, что когда я связался с ним, он сказал, что разговаривал с Ellefson'ом. И когда я разговаривал с Ellefson'ом в следующий раз, я сказал: "Что за фигня? Почему ты не сказал мне, что знаешь этого парня?" Так что это было отличное дополнение к группе. Kiko и James очень хорошо играют совместно, а Kiko и Dirk обладают удивительной способностью играть вместе эти сумасшедшие риффы. Конечно, мы всегда можем стать лучше, поэтому мы каждый день ходим в репетиционную и пытаемся работать над маленькими кусочками песен. А наш продюсер ездит с нами в туры в качестве музыкального директора, помогая нам держать себя в руках».




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12 мар 2023
father
Удивительно, как он умудряется раз за разом переобуваться, но так логично при этом строить ответы, что вроде как нигде сам себе и не противоречит:)
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просмотров: 669

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