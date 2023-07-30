30 июл 2023



DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным



В новом интервью для Consequence Dave Mustaine рассказал о своих нынешних отношениях с бывшими коллегами по группе METALLICA:



«Нам с James'ом [Hetfield'ом, фронтменом METALLICA] и Lars'ом [Ulrich'ом, барабанщиком METALLICA] потребовалось некоторое время, чтобы изменить свою точку зрения и снова стать друзьями. Но я бы сказал, что сейчас мы, пожалуй, ладим лучше, чем это было в течение долгого времени. Всё проходит.



Я думаю, что эмоции между всеми нами, вероятно, понятны для многих людей, которые расстаются с кем-то, это как брак. И когда вы расстаётесь, иногда вы пытаетесь оправдать в своей голове решение, которое приняли. И иногда факты — это всё, что вам нужно, а иногда вы чувствуете себя вынужденным рассказать свою историю, но на самом деле вам это не нужно. А есть люди, которые рассказывают историю, а потом добавляют к ней малоприятные факты — как магнитофон, у которого есть функция добавления того, чего не было. Так что я просто смотрю на весь этот период с METALLICA как на нечто по-настоящему замечательное для меня. И я желаю им всего наилучшего».



Mustaine также прокомментировал критику, которой подвергся его сменщик в METALLICA Kirk Hammett за соло в композиции "Lux Æterna":



«Я слышал, что люди недовольны Kirk'ом. Но Kirk — хороший гитарист, и я думаю, что люди быстро забывают, что он выигрывал многие гитарные конкурсы в течение 30 или 40 лет... Я не слышал их новый альбом, но уверен, что он великолепен».







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