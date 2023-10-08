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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 33
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*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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*

Megadeth

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Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...»



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В рамках интервью с Ultimate Guitar у лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a спросили, когда вернётся Kiko, на что он ответил:

«Я люблю его и хочу, чтобы он справился со всем, что с ним происходит. И, к счастью, он назвал имя одного парня, Teemu Mäntysaari. Teemu приехал, и он оказался подготовленным.

Я не знаю, когда вернется Kiko. Он не вернется в этот раз [на гастроли]. Он дома, и он продолжает сражаться - за неимением лучшего термина — и работать над тем, что ему нужно сделать. Из уважения к нему я не спрашивал, в чем именно дело, потому что это совершенно не мое дело, если он сам мне не скажет. Но я полагаю, что для всех фанатов, которые будут задаваться вопросом: "Как же всё будет звучать? На что это будет похоже?", я могу ответить твердо — не переживайте. В прошлом я выбирал хороших гитаристов и хорошо их инструктировал. Teemu очень хорошо умеет играть эти песни. Более того, мы добавляем в программу новые композиции. Это тоже очень здорово.

Я желаю Kiko всего самого лучшего. Я люблю его и надеюсь, что скоро узнаю от него хорошие новости».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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8 окт 2023
rassol
"Из уважения к нему я не спрашивал, в чем именно дело"

Это следует понимать так: да мне до пизды зачем этот гастрабайтер из страны где много-много диких обезьян взял отпуск. Вернётся - хорошо, нет - ну и похуй. Струнодеров много.
8 окт 2023
olly71
rassol, да знает рыжий всё . Там у Кико ребёнок сильно болеет . А это очень уважительная причина что бы прогулять работу. И кстати он живёт уже много лет в Финляндии так как женат на финке.
Like!3
8 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
olly71, ну ежели так, Рыжий все правильно сказал. Сказав «знаю, но не скажу», сильно бы разогреел аппетит журналюг.
Like!2
8 окт 2023
IJzerklompje
Там у жидопопов новый альбом.

просмотров: 1136

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