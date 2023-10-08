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Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...»



В рамках интервью с Ultimate Guitar у лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a спросили, когда вернётся Kiko, на что он ответил:



«Я люблю его и хочу, чтобы он справился со всем, что с ним происходит. И, к счастью, он назвал имя одного парня, Teemu Mäntysaari. Teemu приехал, и он оказался подготовленным.



Я не знаю, когда вернется Kiko. Он не вернется в этот раз [на гастроли]. Он дома, и он продолжает сражаться - за неимением лучшего термина — и работать над тем, что ему нужно сделать. Из уважения к нему я не спрашивал, в чем именно дело, потому что это совершенно не мое дело, если он сам мне не скажет. Но я полагаю, что для всех фанатов, которые будут задаваться вопросом: "Как же всё будет звучать? На что это будет похоже?", я могу ответить твердо — не переживайте. В прошлом я выбирал хороших гитаристов и хорошо их инструктировал. Teemu очень хорошо умеет играть эти песни. Более того, мы добавляем в программу новые композиции. Это тоже очень здорово.



Я желаю Kiko всего самого лучшего. Я люблю его и надеюсь, что скоро узнаю от него хорошие новости».







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