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*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 17
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
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Megadeth

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Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию



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Лидер группы MEGADETH Dave Mustaine, который последние девять лет жил в окрестностях Нэшвилла (штат Теннесси), рассказал, что недавно приобрёл новый дом в Италии.

Во время выступления MEGADETH 27 августа на музыкальном фестивале AMA в Виченце, Италия, 61-летний Mustaine сказал публике следующее:

«Я должен рассказать вам кое-что особенное... Пару недель назад я купил дом в Италии. Так что подумайте об этом — вы просыпаетесь завтра утром и видите меня в окно, а я иду со своими коробками. И вы скажете: "Чёрт, чувак, он похож на Dave'a Mustaine'a. Посмотри на все эти гитары. Чёрт, это, должно быть, он.

Должен вам сказать, что я очень рад возможности назвать Италию новым местом нашей жизни. И я хочу поблагодарить вас всех за вашу любезность и помощь в обучении меня тому, как быть хорошим жителем здесь и как научиться жить по-итальянски».

Позже во время концерта Mustaine добавил:

«То, что я сказал о своём переезде сюда, — правда. И я очень хочу жить в Италии, когда мы переедем. Мы сохраним наш дом в Штатах, но жить мы будем здесь. И мы с нетерпением ждём встречи со многими из вас. И я думаю, что нам будет очень весело вместе».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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1 сен 2023
F
Frostauskas
Уж не маленький домик на озере Комо он прикупил?...
Like!2
1 сен 2023
olly71
Frostauskas, нет в окресностях Флоренции. Его семья сейчас серьёзно занимается винным бизнесом а Италия очень хорошая страна для этого.
Like!2
1 сен 2023
Corpsegrinder04
Frostauskas, с Соловьём будут технику ударов оттачивать. Один Каратист, другой Тхэквондист.
Like!2
1 сен 2023
О
Орион
Corpsegrinder04, хорошо, что не орать вместе на всем известной пидараче на ТВ
Like!1
1 сен 2023
Corpsegrinder04
Орион, творчество Соловья, как многогранный бриллиант под светом софитов, излучает яркие лучи надежды во всех областях искусства, за которые бы он не взялся. Когда Золотой попрёт Лорейро, его место займёт Рудольфыч )
Под распитие элитного Пино Гриджьо будут мутить второй Rust In Peace )
1 сен 2023
О
Орион
Надеюсь, что музыку он не забросит.

просмотров: 903

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