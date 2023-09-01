сегодня



Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию



Лидер группы MEGADETH Dave Mustaine, который последние девять лет жил в окрестностях Нэшвилла (штат Теннесси), рассказал, что недавно приобрёл новый дом в Италии.



Во время выступления MEGADETH 27 августа на музыкальном фестивале AMA в Виченце, Италия, 61-летний Mustaine сказал публике следующее:



«Я должен рассказать вам кое-что особенное... Пару недель назад я купил дом в Италии. Так что подумайте об этом — вы просыпаетесь завтра утром и видите меня в окно, а я иду со своими коробками. И вы скажете: "Чёрт, чувак, он похож на Dave'a Mustaine'a. Посмотри на все эти гитары. Чёрт, это, должно быть, он.



Должен вам сказать, что я очень рад возможности назвать Италию новым местом нашей жизни. И я хочу поблагодарить вас всех за вашу любезность и помощь в обучении меня тому, как быть хорошим жителем здесь и как научиться жить по-итальянски».



Позже во время концерта Mustaine добавил:



«То, что я сказал о своём переезде сюда, — правда. И я очень хочу жить в Италии, когда мы переедем. Мы сохраним наш дом в Штатах, но жить мы будем здесь. И мы с нетерпением ждём встречи со многими из вас. И я думаю, что нам будет очень весело вместе».







+7 -0



( 6 ) просмотров: 903

