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Басист MEGADETH : «Мы никогда не писали песни для того, чтобы выиграть Грэмми»



MEGADETH были удостоена своей первой Грэмми почти два года назад. Группа получила награду в категории «Лучшее металл-исполнение» за титульный трек своего последнего альбома "Dystopia".



Выступая в Академии звукозаписи, басист MEGADETH David Ellefson сказал, что он и его товарищи по группе не ожидали получить трофей после стольких лет возвращения домой с пустыми руками:



«Честно говоря, мы никогда не писали песни для того, чтобы выиграть Грэмми или какие-либо награды. Мы просто сочиняем песни. И похоже, если они нам нравятся, нашим поклонникам они тоже нравятся, и это что-то типа щупалец, которые растут оттуда».



Помню момент во время работы над "Dystopia", когда мы говорили что-то вроде: "Если им это не понравится, у нас закончились идеи. Потому что каждой записью, которую вы делаете, вы создаете задел на будущее. И неважно, кем вы являетесь и насколько замечательной записью вы считаете то, что сделали, когда вы впервые включаете её, чтобы кто-то её послушал, всегда есть момент: «О Боже. Надеюсь, им это понравится». У нас, конечно, это было с каждым альбомом, и я помню, что выпустив "Dystopia", мы были очень горды и считали: "Думаю, этот альбом довольно хорош". И похоже, что это помогло нам попасть в круг победителей».



Грэмми вручается на основе голосования приблизительно 13 000 членов академии Академии звукозаписи, в число которых входят артисты, композиторы, продюсеры и звукоинженеры. В 2017 году на соискание Грэмми было выдвинуто более 21 700 записей.















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