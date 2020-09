DAVID ELLEFSON — о выступлениях MEGADETH с гитаристом SLAYER

сегодня



Во время выступления в видеоподкасте у Todda Kerns'a, басиста SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, David Ellefson рассказал о самых первых выступлениях MEGADETH в апреле 1984 года, на которых Kerry King из SLAYER был вторым гитаристом группы:



«Kerry King был невероятен. Мы искали второго гитариста для этих концертов, когда дебютировали в 1984 году в Сан-Франциско... Вокруг было несколько парней, а потом Керри, возможно, кто-то рассказал о нас. И он пришёл. В то время SLAYER ещё использовали грим. У SLAYER ещё не было своего почерка... Они выросли в Южной [Калифорнии], так что было много влияний [от металлической сцены Лос-Анджелеса]. Так Керри пришёл играть на гитаре с нами. И он стоял с лицом, не выражающим никаких эмоций, и смотрел, как Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] играет какой-нибудь сложный рифф вроде "Chosen Ones" или "The Conjuring", а затем Kerry брал в руки гитару и играл всё нота в ноту. И можно было подумать: "Ёлки-палки! Этот парень действительно уделывает Dave'a». А Kerry всегда говорил: "Я видел, как Дэйв играл с METALLICA на разогреве у SAXON в "Whisky", и это изменило мою жизнь. В частности, моя жизнь изменилась и благодаря Dave'у". Так что он стал своего рода наставником и образцом для подражания. Поэтому Kerry был очень рад играть с MEGADETH. А потом, когда мы приехали в Сан-Франциско, Kerry увидел трэш-сцену, познакомился с ребятами из EXODUS, узнал, как обстоят дела, и увидел свет. Он вернулся домой в Лос-Анджелес и стёр грим с лиц участников SLAYER».



В интервью 2010 года службе новостей Artisan Mustaine рассказал:



«Не очень многие знают об этом, но Kerry King играл на гитаре в MEGADETH в самом начале. David Ellefson до сих пор называет Kerry лучшим ритм-гитаристом, который когда-либо был в составе MEGADETH, и я считаю, что он действительно крут.



Это забавно, потому что когда Kerry играл с нами, он всё ещё носил атрибутику SLAYER. Мы этого не делали, мы носили высокие кеды и кроссовки, а Керри ходил повсюду в одежде с гвоздями в течение нескольких дней. И я помню, как пошёл к нему домой, а он делал эту штуку [браслет с гвоздями], чувак. Его отец сидел на стуле и смотрел телевизор, а Kerry просто сидел там, стучал молотком и делал пентаграмму, как будто это было в порядке вещей, — ничего особенного. И мы отлично провели время, чувак. Он очень толковый музыкант, и он смог очень быстро выучить написанное мной, что произвело огромное впечатление на Дэвида, потому что он до сих пор об этом говорит».



Насчёт первых нескольких концертов, которые он отыграл с MEGADETH 36 лет назад, King сказал службе новостей Artisan следующее:



«Да, это было после того, как вышел первый альбом SLAYER. Я был поклонником Mustaine'a, потому что видел, как он играл в METALLICA. Мало кто может рассказать о таком. И я был поражён тем, насколько хорош был этот парень. И я думаю, что мы на самом деле не знали друг друга, но мы оба играли на гитарах B.C. Rich, так что один его знакомый сказал ему об этом: "Эй, почему бы тебе не попробовать поиграть с Kerry?" А у меня спросили: "Не хочешь ли ты поиграть с Mustaine'ом?" Я был поклонником его игры и восхищался его мастерством. Так что я сказал: "Да, чувак, я помогу ему". Так что я отыграл первые пять шоу. Может быть, когда я ушёл, и появилась вражда [между Kerry и Mustaine'ом]; я не знаю. Но моей группой всегда была SLAYER. Я видел в этом возможность, когда мы играли, потому что мы [MEGADETH и Kerry] в основном выступали в области залива Сан-Франциско, думаю, что только там. Но когда люди видели меня, это вызывало ассоциации со SLAYER. Я всегда думал: "Как я могу сделать SLAYER чем-то грандиозным, занимаясь этим самостоятельно?" Об этом я думал и тогда, когда работал над альбомом с BEASTIE BOYS. Я думал: "Эти ребята, наверное, снимут видео. У нас никогда не будет долбаного видео, мы ведь в металл-группе". И если люди увидят меня с гвоздями и прочим, они проведут параллели между SLAYER и BEASTIE BOYS, и они подумают что SLAYER — именно то, о чём я думаю».



















