29 июн 2023



Лидер MEGADETH — о темах своих песен



Dave Mustaine в интервью "Fox News Saturday Night" так ответил на вопрос, повлияла ли пандемия на его творчество:



«Я старался использовать темы, с которыми мы все имеем дело, не придавая этому слишком много чёрно-белого инь-янь. Я стараюсь идти в общем направлении, чтобы вы могли думать что хотите. Со своими детьми я всегда говорил: "Вот "за". Вот "против". Вот что сделал бы папа. И вот что произошло».



Когда ведущий поднял вопрос о том, что его часто обвиняют в том, что он привносит свою политику в музыку, Dave ответил:



«Я не привношу в свои тексты никаких политических предпочтений. Я говорю о проблемах, которые касаются всех нас. Я вырос с очень реалистичным взглядом на жизнь и мир. Я живу самостоятельно с 15 лет. То есть с 1976 года — это как 10-летний ребенок в наши дни. Поэтому я знаю, каково приходится многим детям, которые растут в нашей стране. И у меня есть свои собственные убеждения относительно того, что составляет большую часть этой проблемы, и я пытаюсь выразить их в текстах песен в доступной форме, чтобы люди могли взглянуть на некоторые вопросы и, возможно, не стремились к тому, что есть у меня, а спрашивали себя... "Я не хочу того, что есть у Dave'а, но хочу ли я того, что есть у меня?" Вот такие мысли, чтобы дать себе возможность взглянуть на жизнь с другой стороны и, быть может, получить ещё один шанс на что-то в жизни».

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