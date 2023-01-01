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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 37
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
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Megadeth

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|||| 29 июн 2023

Лидер MEGADETH — о темах своих песен



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Dave Mustaine в интервью "Fox News Saturday Night" так ответил на вопрос, повлияла ли пандемия на его творчество:

«Я старался использовать темы, с которыми мы все имеем дело, не придавая этому слишком много чёрно-белого инь-янь. Я стараюсь идти в общем направлении, чтобы вы могли думать что хотите. Со своими детьми я всегда говорил: "Вот "за". Вот "против". Вот что сделал бы папа. И вот что произошло».

Когда ведущий поднял вопрос о том, что его часто обвиняют в том, что он привносит свою политику в музыку, Dave ответил:

«Я не привношу в свои тексты никаких политических предпочтений. Я говорю о проблемах, которые касаются всех нас. Я вырос с очень реалистичным взглядом на жизнь и мир. Я живу самостоятельно с 15 лет. То есть с 1976 года — это как 10-летний ребенок в наши дни. Поэтому я знаю, каково приходится многим детям, которые растут в нашей стране. И у меня есть свои собственные убеждения относительно того, что составляет большую часть этой проблемы, и я пытаюсь выразить их в текстах песен в доступной форме, чтобы люди могли взглянуть на некоторые вопросы и, возможно, не стремились к тому, что есть у меня, а спрашивали себя... "Я не хочу того, что есть у Dave'а, но хочу ли я того, что есть у меня?" Вот такие мысли, чтобы дать себе возможность взглянуть на жизнь с другой стороны и, быть может, получить ещё один шанс на что-то в жизни».

Watch the latest video at foxnews.com



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