JAMES LOMENZO «отлично проводит время» с MEGADETH



Бас-гитарист MEGADETH James LoMenzo говорит, что он «отлично проводит время», снова играя с группой.



LoMenzo присоединился к MEGADETH в 2006 году и принял участие в записи двух студийных альбомов группы — "United Abominations" 2007 года и "Endgame" 2009 года. Он был уволен из группы в 2010 году и заменён вернувшимся в MEGADETH оригинальным басистом David'ом Ellefson"ом.



Помимо MEGADETH LoMenzo играл с Ozzy Osbourne'ом, Zakk"ом Wylde'ом и WHITE LION. Последние восемь лет LoMenzo выступал с культовым рокером John'ом Fogerty.



В прошлом месяце LoMenzo отыграл свой первый почти за 12 лет концерт с MEGADETH в Остине, штат Техас. Концерт состоялся через три месяца после увольнения Ellefson'а из MEGADETH.



Отвечая в новом интервью Melodic.net на вопрос о том, каково ему было играть с MEGADETH в "The Metal Tour Of The Year" этим летом после столь долгого отсутствия в группе, James сказал:



«Я участвую в этом уже шесть недель, и я действительно отлично провожу время. Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] был очень приветлив и благосклонен, а группа в целом просто фантастическая. Это настоящий мощный коллектив. Dirk [Verbeuren, барабанщик MEGADETH] — барабанщик мечты для такой музыки, а Kiko [Loureiro, гитарист MEGADETH] весьма музыкален. Dave играет так же хорошо или даже лучше, чем когда-либо, и теперь, когда он играет на гитарах Gibson, его звук стал намного более пронзительным по сравнению с тем, что я слышал ранее».



Что касается того, как он вернулся в MEGADETH, James рассказал:



«Сначала менеджмент Dave'a связался со мной, чтобы узнать, буду ли я свободен, и в тот момент я был занят, но после разговора с Dave'ом я понял, насколько это важно для MEGADETH и даже для меня самого. Время шло, так что я знал, что это будет непросто, но однажды я уже был в этой группе, и кривая повторного обучения была немного менее крутой. Я договорился с лагерем Fogerty, и они были достаточно любезны, чтобы дать мне отпуск для всего этого».







