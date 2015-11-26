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Megadeth

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20 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о предстоящем альбоме MEGADETH: «Мы могли бы выпустить его как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись»

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DAVID ELLEFSON — о предстоящем альбоме MEGADETH: «Мы могли бы выпустить его как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись»



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В новом интервью для "Metal Rules" басист MEGADETH David Ellefson ответил на вопрос о том, когда фэны могут ожидать новую музыку от группы:

«Мы готовились сделать что-то в прошлом году, и всё превратилось в 30-ю годовщину "Rust In Peace". Эта пластинка готовилась, и соус становился всё вкуснее [смеётся]. Это важная запись, и она действительно требовала этого времени как продолжение "Dystopia". Мы приступили к ней, будучи довольно строгими к себе. Мы не хотим повторяться. Мы не похожи ни на кого другого, и мы довольно строги к себе, чтобы не повторять тексты, риффы, мелодические линии или структуры из нашего прошлого. Именно в этот момент мы становимся очень критичными, чтобы продолжать поднимать планку для самих себя. У нас 16 альбомов, а нот всего 12 [смеётся]. Мы спели много разных текстов на многие темы. Первое, о чём, я уверен, люди хотели написать, — это COVID или песни о пандемии, что настолько очевидно, что я уверен, что мы увидим кучу записей об этом в следующем году. Самое важное сейчас для нас — это гастроли этим летом; нам сказали, что это произойдёт. Если турне состоится, это запустит процесс выпуска новых песен для следующей пластинки».

Ellefson также обсудил дополнительное давление на MEGADETH из-за выпуска нового альбома с текущим составом:

«Dave [Mustaine, гитара/вокал], Kiko [Loureiro, гитара] и я уже записывались раньше, но Dirk Verbeuren новичок за нашей барабанной установкой. Dirk стал тем оружием из нашего арсенала, которое мы хотим использовать по максимуму. Драмминг в MEGADETH всегда был на очень высоком уровне благодаря Gar'у Samuelson'у, Nick'у Menza'е, Jimmy DeGrasso и Chris'у Adler'у, так как у нас были одни из лучших барабанщиков в этом бизнесе. Dirk — крутой автор, который пишет риффы и партии барабанов, и было забавно подтолкнуть его к тому, чтобы создавать вещи, которые почти невозможно исполнить, но они просты для него. Здорово, что в группе есть парни, из которых можно выжать что угодно, и они смогут это сыграть. Это поднимает всё на новый уровень. Мы прослушали все треки и были сражены. Мы могли бы выпустить его [альбом] как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись. Его было приятно слушать. Я многому научился, создавая записи MEGADETH за эти годы, так как это всегда процесс сборки. Это всегда кропотливый и скрупулёзный процесс в начале сочинения песен, за исключением "Peace Sells". Эти песни не писали сами себя, когда мы сидели в комнате и джемовали. Они всегда складывались из кусочков, как будто мы клали блоки в нужное место, чтобы построить стену, которая в конце концов превращалась бы в дом. Эта группа работает немного иначе, чем просто четверо парней, которые заходят в комнату и джемуют в течение пары дней, чтобы закончить запись».

DAVID ELLEFSON On Upcoming MEGADETH Album:



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КомментарииСкрыть/показать 10 )

olly71


20 апр 2021, 13:34		Сука да где их учат говорить много не сказав по сути ничего ?

Санчез


20 апр 2021, 13:43		olly71, это пендостан, чего ты хотел

CosmicBear


20 апр 2021, 14:24		А по-моему суть, как всегда, одна. Похвалить будущую запись и придумать очередное оправдание, почему написание и выпуск затягиваются. Надеюсь, что у Мастейна со здоровьем действительно всё в порядке. А то мало ли чего он там в твиттере написал.

Mad Katz


20 апр 2021, 15:50		Фактическое отсутствие вокала им вроде никогда не мешало подымать маржу.

gravitgroove


20 апр 2021, 16:22		C Кико могут не только пpог, но и в джазец покачественнее той х*иты, что Школьник наяpивает в соло.

graillyc


20 апр 2021, 16:30		Наконец-то хоть кто-то ноты правильно посчитал.

Sw0Rn


20 апр 2021, 16:58		Надеюсь будет Deluxe с вторым диском инструменталов тогда))

Rutger


20 апр 2021, 17:26		Давно говорю, Джуниору в политику пора. Первоклассный болтун.

CosmicBear


20 апр 2021, 17:33		>Rutger

+

Jack of Diamonds


20 апр 2021, 17:54		Rutger, зачем? если он пастор уже


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