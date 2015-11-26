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Megadeth

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10 май 2021 : 		 Басист MEGADETH запустил канал

1 май 2021 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

20 апр 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — о предстоящем альбоме MEGADETH: «Мы могли бы выпустить его как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись»

14 апр 2021 : 		 NFT MEGADETH ушел за $18000

12 апр 2021 : 		 MEGADETH совсем близки

7 апр 2021 : 		 Басист MEGADETH рад, что столько лет работает над альбомом

4 апр 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о новом альбоме: «Мне осталось спеть на одной песне»

1 апр 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

29 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

23 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — об участии Kerry King'a в MEGADETH

22 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о смерти Ника Менцы

22 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

16 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

15 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

5 мар 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

2 мар 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

28 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Злые рога Интернета впервые поднялись ещё в 90-е!»

27 фев 2021 : 		 В новый альбом MEGADETH войдёт кавер-версия

15 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH надеется на возвращение круизов

12 фев 2021 : 		 Вокалист MEGADETH в студии

7 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Не имеет смысла выпускать новый альбом в разгар пандемии»

28 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Dirk — звезда альбома!»

25 янв 2021 : 		 JAMES LOMENZO: «Играть в MEGADETH было сложнее всего»

21 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO мог попасть в MEGADETH в 1987 году

21 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что новый альбом будет разнообразным
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Басист MEGADETH запустил канал



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Басист MEGADETH David Ellefson запустил видеоподкаст "Backstage With David Ellefson" на Star Worldwide Networks.

MEGADETH Bassist Launches Video Podcast 'Backstage With David Ellefson'








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КомментарииСкрыть/показать 15 )

rassol


10 май 2021, 16:38		Видосик, где он дрочит, уже запилил туда?

father


10 май 2021, 17:09		Только канал запустил, и уже попал на педофилию, причём видимо с незамедлительным вылетом из команды Megadeth

IgorMoskalenko


10 май 2021, 17:17		Father, педофилию сам придумал, из личного опыта?

father


10 май 2021, 17:23		Нет. Думаю, что скоро новость и здесь появится: Эллефсон спалился с видосами, где он дрочит по скайпу для то ли совершеннолетней, то ли не очень совершеннолетней девахи, а Мастейн уже поспешил отписаться от Джуниора во всех инстаграмах и фейсбуках.

IgorMoskalenko


10 май 2021, 17:33		Ну деваха точно совершеннолетняя, сама об этом заявила. Всё у них там было по обоюдному согласию, так что криминала, там точно нет. Но учитывая отношения в штатах к таким вещам, младшего рыжий может слить, так как имидж группы важнее.

father


10 май 2021, 17:37		Да, в связи с последними тенденциями Дэйв 100% не пожелает даже разбираться, кто там совершеннолетний, и почему это вдруг нашедший бога 57-летний басист-пастырь вдруг дрочит на вебку для какой-то не сильно взрослой чиксы.

olly71


10 май 2021, 18:18		Помимо того что он пастырь у него ведь ещё есть жена и двое детей . Это теперь уже никак не считается ?

Darkside.ru Member

Blindman


10 май 2021, 18:28		father: да она уже есть, но завтра поставим, может чего-то нового подкинут

IgorMoskalenko


10 май 2021, 18:34		Olly, не считается. Это его личная жизнь, пусть хоть групповухи устраивает, с женой, соседями и друзьями, это его личное дело. Главное что бы криминала не было.

gravitgroove


10 май 2021, 18:54		Вообще плевать. музыкант он абсолютно сеpый, поэтому не удивляюсь, что обычно такие и попадают в подобные истоpии.

Darkside.ru Member

Blindman


10 май 2021, 18:59		Эх, похоже нового не будет, жаль :(

father


10 май 2021, 19:23		У Мастейна и Эллефсона в инстаграмах адский срач, требуют уволить Дэйва и взять Ньюстеда

rassol


10 май 2021, 19:54		А Ньюстеду это надо? Он же недавно плакался, что он старый и больной весь, и ничего тяжелее акустической гитары поднять не в состоянии.

hansi_hrb


10 май 2021, 20:16		Интересно все те люди что обвиняют реально такие праведники или просто уебаны которым дай повод потравить похер кого.

olly71


10 май 2021, 21:01		IgorMoskalenko Ты прав дрочить на камеру это его личное дело но он публичный человек и если его уволят за это с главной работы то в этом будет только его заслуга . Мастейн за неделю найдёт себе нового бассиста не хуже.


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