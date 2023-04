сегодня



MARTY FRIEDMAN — о выступлении с MEGADETH: «Это было здорово»



Чуть больше месяца назад экс-гитарист MEGADETH Marty Friedman воссоединился со своей бывшей группой во время первого в истории концерта коллектива в знаменитом японском зале Budokan в Токио. Фридман вышел на сцену для исполнения трёх песен в конце основного сета 27 февраля: "Countdown To Extinction", "Tornado Of Souls" и "Symphony Of Destruction".



В новом интервью The Aquarian Weekly на вопрос о том, каково было снова играть с MEGADETH, Marty ответил:



«Это было замечательно. Я думаю, что самое замечательное в MEGADETH то, что это группа с наследием, и новые ребята открывают их для себя, а потом они узнают о тебе и смотрят, чем ты занимаешься сейчас, так что они знакомятся с Marty Friedman'ом.



Я всегда болел за MEGADETH, и они действительно выступили отлично. Многое из того, что они сделали в моё отсутствие, привело их к успеху, и во многом это благодаря усилиям Dave'a и участников группы. Когда они оказались в Будокане, я был рад это услышать. Потом они предложили мне сыграть, и это было просто вишенкой на торте. Я здорово провёл время, играя с ними. Это понравилось фанатам так же, как и мне».



Marty также рассказал о впечатлениях от выступления с MEGADETH в Budokan в отдельном интервью The Entertainment Outlet:



«Это было здорово. Мы с Dave'ом оба хотели этого с самого первого дня, и мы это получили. В тот вечер в здании было много хороших эмоций — не только у нас, но и в зале, можно было увидеть, что это было что-то новое. Люди кричали, плакали, улыбались. Это была немного другая реакция, отличающаяся от обычного шоу. И это был отличный момент, я считаю».







