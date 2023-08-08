8 авг 2023



Лидер MEGADETH: «Нет ничего хуже, чем когда кто-то появляется в вашей жизни и пытается вас изменить»



В новом интервью финскому изданию Chaoszine лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о том, как важно придерживаться своих принципов как в плане сочинения песен, так и в плане подхода к вокалу:



«Это здорово, когда я смотрю со сцены и вижу молодых людей, которые отлично проводят время. Они наслаждаются музыкой, они любят жизнь. Именно таким я был, когда начинал сочинять этот материал. Я был молодым человеком, а бунт — это дело молодых. Так что если я буду петь о своих акциях, облигациях, дорогих самолётах и тому подобном, кому это будет интересно? Вы настраиваете своих поклонников на разочарование и неудачу, потому что они могут подумать, что этого может достичь каждый, а это не так, — это для тех, кто работает для этого, получает крупное наследство или кому очень повезло. А я хочу дать нашим поклонникам понять, что они могут добиться всего, чего захотят, если приложат к этому усилия. Это может занять немного времени, в зависимости от того, чем они хотят заниматься, но я призываю их следовать за своей мечтой.



Я так и сделал. Люди, которые стоят на вашем пути и говорят вам, что вы не можете ничего сделать, должны пропасть из вашей жизни, потому что именно они помешают вам осуществить эти мечты.



Кто бы мог подумать... Если бы вы спросили молодого Dave'a Mustaine'a, протяну ли я так долго, я бы ответил "нет". Или если бы вы сказали, что я буду успешен 40 лет подряд, я бы ответил: "Нет. Я в это не верю". Нужно придерживаться своих убеждений, своей правды, и не нужно никогда вспоминать о лжи. Иногда вы будете расстраивать людей и разочаровывать их. Нет ничего хуже, чем когда кто-то появляется в вашей жизни и пытается вас изменить. Это нечто из серии: "А что тебе вообще во мне нравилось?" Если бы ко мне пришёл преподаватель по вокалу и изменил мой голос, это было бы неправильно, потому что я много лет пел с одним и тем же подходом. А вот сделать так, чтобы я лучше владел своим инструментом и мог выступать дольше, это совсем другое дело — это уже тренер по закаливанию, верно? Поэтому я думаю, что если вы будете к себе прислушиваться, то поймёте то, что вам нужно. Не нужно делать то, что вам говорят люди. Полагайтесь на своё собственное критическое мышление, и если что-то не устраивает в вашем голосе, сходите к врачу, который лечит уши, нос и горло. У вас могут быть полипы, у вас может быть рак горла, как у меня [в 2019 году], как у [участника IRON MAIDEN] Bruce'a Dickinson'a [в 2015 году]. Я гарантирую вам, что если вы спросите его, он, скорее всего, скажет то же самое, что и я, что он не ожидал заболеть раком. Я не ожидал, что заболею раком».







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