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Новый гитарист MEGADETH готов зажигать



Новый гитарист MEGADETH Teemu Mäntysaari опубликовал следующее сообщение:



«Спасибо всем за слова поддержки! @kikoloureiro Много любви и уважения и всего наилучшего вашей семье. Dave и Kiko, спасибо вам за все наставления и доверие ко мне. Я не могу дождаться, когда вернусь на сцену и буду зажигать по всему миру с MEGADETH в следующем году!»











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