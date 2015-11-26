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Лидер MEGADETH — о любимых соляках



Лидер MEGADETH Dave Mustaine в рамках записи ролика на Cameo (там же, где теперь есть и David, но у него в десять раз дешевле), ответил на вопрос поклонника о том, какие гитарные соло его самые любимые.







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