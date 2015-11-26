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Megadeth

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Лидер MEGADETH — о любимых соляках



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine в рамках записи ролика на Cameo (там же, где теперь есть и David, но у него в десять раз дешевле), ответил на вопрос поклонника о том, какие гитарные соло его самые любимые.

DAVE MUSTAINE Names His Favorite MEGADETH Guitar Solos That He Has Written



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


12 ноя 2021, 20:06		Самое его любимое соло, это соло басиста на камеру)))


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